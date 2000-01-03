Описание

Mythic Warriors: Pandas — это экшен-RPG с элементами фэнтези и восточного стиля, где ты играешь за воина-панду с божественным потенциалом. Каждые пять минут ты прокачиваешь навыки, собираешь артефакты и сражаешься в битвах, полных критов и ультимативных способностей. Хочешь играть как воин, маг или разбойник — выбор стиля боя за тобой. Удары складываются в комбо, а враги становятся всё сильнее — особенно эпические боссы.





Игрокам доступна трансформация в божественную форму прямо в бою — мощный буст, который позволяет разнести врагов и переломить ход сражения. Открывай легендарное оружие, прокачивай своего героя и участвуй в бесконечном режиме охоты на монстров. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для тех, кто любит быстрый бой, жирный лут и прокачку на пути к мифической славе.