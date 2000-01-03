Mythic Warriors: Pandas (Мод, Без рекламы) 1.0.4
Стань боевым богом-пандой, собирай артефакты и сражайся с боссами в яростных комбо
Mythic Warriors: Pandas — это экшен-RPG с элементами фэнтези и восточного стиля, где ты играешь за воина-панду с божественным потенциалом. Каждые пять минут ты прокачиваешь навыки, собираешь артефакты и сражаешься в битвах, полных критов и ультимативных способностей. Хочешь играть как воин, маг или разбойник — выбор стиля боя за тобой. Удары складываются в комбо, а враги становятся всё сильнее — особенно эпические боссы.
Игрокам доступна трансформация в божественную форму прямо в бою — мощный буст, который позволяет разнести врагов и переломить ход сражения. Открывай легендарное оружие, прокачивай своего героя и участвуй в бесконечном режиме охоты на монстров. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для тех, кто любит быстрый бой, жирный лут и прокачку на пути к мифической славе.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Mythic Warriors: Pandas (Мод, Без рекламы) v1.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.