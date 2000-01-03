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Mythic Warriors: Pandas (Мод, Без рекламы)

Mythic Warriors: Pandas (Мод, Без рекламы) 1.0.4

Стань боевым богом-пандой, собирай артефакты и сражайся с боссами в яростных комбо
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
9RING
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 393 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Mythic Warriors: Pandas — это экшен-RPG с элементами фэнтези и восточного стиля, где ты играешь за воина-панду с божественным потенциалом. Каждые пять минут ты прокачиваешь навыки, собираешь артефакты и сражаешься в битвах, полных критов и ультимативных способностей. Хочешь играть как воин, маг или разбойник — выбор стиля боя за тобой. Удары складываются в комбо, а враги становятся всё сильнее — особенно эпические боссы.


Игрокам доступна трансформация в божественную форму прямо в бою — мощный буст, который позволяет разнести врагов и переломить ход сражения. Открывай легендарное оружие, прокачивай своего героя и участвуй в бесконечном режиме охоты на монстров. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для тех, кто любит быстрый бой, жирный лут и прокачку на пути к мифической славе.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Mythic Warriors: Pandas (Мод, Без рекламы) 393 Мб Ссылка 2 393 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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