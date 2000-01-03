Описание

Influencer Story: Rise to Fame — это симулятор жизни в мире соцсетей, где ты начинаешь с нуля и шаг за шагом строишь карьеру цифровой звезды. Каждые несколько минут ты выбираешь контент, экспериментируешь со стилем, отвечаешь на комментарии, прокачиваешь профиль и следишь за реакцией подписчиков. Важно всё: как ты одет, с кем общаешься и какие решения принимаешь. Каждое действие влияет на твою репутацию и рост в рейтинге.





Ты можешь кастомизировать аватар, создавать уникальные образы из десятков модных предметов, развивать команду — от менеджера до стилиста — и заключать партнёрства, чтобы продвинуться дальше. Правильная стратегия и грамотные связи открывают доступ к крупным ивентам и спонсорским предложениям. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто хочет прожить путь к славе — от первого поста до миллиона фолловеров.