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Influencer Story: Rise to Fame (Мод, Без рекламы)

Influencer Story: Rise to Fame 1.0.44

Без рекламы

Построй карьеру инфлюенсера с нуля: стиль, команда, слава — всё в твоих руках
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Версия:
1.0.44
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mars-Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Influencer Story: Rise to Fame — это симулятор жизни в мире соцсетей, где ты начинаешь с нуля и шаг за шагом строишь карьеру цифровой звезды. Каждые несколько минут ты выбираешь контент, экспериментируешь со стилем, отвечаешь на комментарии, прокачиваешь профиль и следишь за реакцией подписчиков. Важно всё: как ты одет, с кем общаешься и какие решения принимаешь. Каждое действие влияет на твою репутацию и рост в рейтинге.


Ты можешь кастомизировать аватар, создавать уникальные образы из десятков модных предметов, развивать команду — от менеджера до стилиста — и заключать партнёрства, чтобы продвинуться дальше. Правильная стратегия и грамотные связи открывают доступ к крупным ивентам и спонсорским предложениям. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто хочет прожить путь к славе — от первого поста до миллиона фолловеров.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Influencer Story: Rise to Fame (Мод, Без рекламы) v1.0.44 MOD APK

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