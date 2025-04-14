android-1.ru / Игры / Ролевые / Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню)
Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню)

Brawl Bag - Merge & Fight 1.6.0

Мод меню

Когда волшебный рюкзак — ваше главное оружие против армии милых монстров
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.6.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Brawl Bag: Merge & Fight — это не очередной экшен, а настоящий чемодан сюрпризов в прямом смысле. Ваш герой всегда наготове, но главное тут — его зачарованный рюкзак, способный вместить целый арсенал мечей, топоров, магических артефактов и ещё кучу всего, что пригодится в битве. Сражения идут налегке: никаких сложных схем, никакого стресса — только весёлый геймплей, яркие враги и капелька тактики. Каждый уровень — это новая головоломка, где нужно решить, что сохранить, что объединить, а от чего отказаться. Места в рюкзаке мало, зато возможностей — море.


Врагами тут выступают очаровательные, но настырные создания, которые делают каждый бой чуть-чуть комичным, а каждую победу — особенно приятной. А ещё тут реально можно залипнуть: хочется открыть все предметы, собрать все костюмы, узнать, что получится, если объединить два огненных молота или три леденящих амулета. Игра подходит абсолютно всем — от тех, кто любит просто тыкать, до тех, кто хочет выжимать максимум эффективности из каждого слота в инвентаре. В итоге выходит не просто merge-игра, а милый, умный, удивительно затягивающий бой с хаосом внутри вашей собственной сумки.


Информация о модах

1. Увеличить количество синих бриллиантов

2. Увеличить количество фиолетовых бриллиантов

3. Меню модов


Примечание: пожалуйста, посмотрите видео перед использованием мод-меню.

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню) v1.6.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню)
Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню)
Version: 1.3.0
Kyrie and Terra
Kyrie and Terra
Version: 1.1.3
Taming Master : Pet Guardian (Мод Меню)
Taming Master : Pet Guardian (Мод Меню)
Version: 1.4.0
Evolution : Idle RPG (Мод Меню)
Evolution : Idle RPG (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Draconia Saga (Мод, Быстрая анимация)
Draconia Saga (Мод, Быстрая анимация)
Version: 1.23.0
Sky Utopia (Мод, Тупые боты)
Sky Utopia (Мод, Тупые боты)
Version: 7.0.0
Grand Mobile - гонки и суета (Полная версия)
Grand Mobile - гонки и суета (Полная версия)
Version: 38.0
Raising a Samurai IDLE (Мод меню)
Raising a Samurai IDLE (Мод меню)
Version: 0.901G

Отзывы о Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив