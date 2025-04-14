Space Hero: Invasion Shooter 1.3.0
Когда галактика зовёт — отвечают только самые отчаянные из живых
Space Hero: Invasion Shooter — это тот случай, когда вы не просто герой, а последняя линия обороны между человечеством и жуками размером с космический шаттл. И да, здесь их действительно много. Корабль трещит по швам, ваш лагерь — в шаге от полного захвата, а вы один (ну почти) с плазмопушкой и видом на звёзды. Эта игра не щадит: каждый бой — как экзамен на выживание, где не успел — значит, погиб. Зато если научитесь чувствовать ритм битвы, использовать окружение и вовремя активировать способности — превратитесь в настоящую машину по уничтожению межзвёздных тварей.
Но за адреналином кроется и кое-что поглубже. Здесь есть прокачка, здесь есть лут, который приятно собирать, и миры — каждый со своим темпераментом: то кристаллические пещеры с отвратительно шустрыми паразитами, то ледяные равнины с чудовищами, маскирующимися под ландшафт. Не говоря уже о галактических аренах, где сражения превращаются в почти спортивные поединки выживания. Меняй оружие, комбинируй усиления, адаптируйся — и ты не просто выживешь, ты сделаешь это с огоньком.
1. Увеличить количество алмазов
2. Увеличить количество золота
3. Меню модов
Примечание: перед использованием мод-меню вам необходимо посмотреть обучающее видео.
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