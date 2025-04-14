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Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню)

Space Hero: Invasion Shooter 1.3.0

Мод меню

Когда галактика зовёт — отвечают только самые отчаянные из живых
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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Space Hero: Invasion Shooter — это тот случай, когда вы не просто герой, а последняя линия обороны между человечеством и жуками размером с космический шаттл. И да, здесь их действительно много. Корабль трещит по швам, ваш лагерь — в шаге от полного захвата, а вы один (ну почти) с плазмопушкой и видом на звёзды. Эта игра не щадит: каждый бой — как экзамен на выживание, где не успел — значит, погиб. Зато если научитесь чувствовать ритм битвы, использовать окружение и вовремя активировать способности — превратитесь в настоящую машину по уничтожению межзвёздных тварей.


Но за адреналином кроется и кое-что поглубже. Здесь есть прокачка, здесь есть лут, который приятно собирать, и миры — каждый со своим темпераментом: то кристаллические пещеры с отвратительно шустрыми паразитами, то ледяные равнины с чудовищами, маскирующимися под ландшафт. Не говоря уже о галактических аренах, где сражения превращаются в почти спортивные поединки выживания. Меняй оружие, комбинируй усиления, адаптируйся — и ты не просто выживешь, ты сделаешь это с огоньком.









Информация о модах

1. Увеличить количество алмазов

2. Увеличить количество золота

3. Меню модов


Примечание: перед использованием мод-меню вам необходимо посмотреть обучающее видео.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню) v1.3.0 MOD APK

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Скачать Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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