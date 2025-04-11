Описание

Draconia Saga — это приключенческая RPG с новой системой прогрессии, где ты повышаешь уровень, побеждая пограничников и участвуя в реальных событиях, а не бесконечных повторяющихся миссиях. Забудь про гринд — теперь каждый шаг вперёд ощущается как часть настоящего пути героя. Собери команду, вступай в битвы и докажи, что можешь справиться с самыми опасными существами мира Драконии.





В центре геймплея — режим Boundary Ассамблеи: строй баррикады, собирай ресурсы, готовься к масштабной Пограничной войне и сражайся ради славы и наград. Каждый бой — это шанс не только выжить, но и стать сильнее, открыть новое оружие, тактику или даже союзника.

Особое внимание уделено системе питомцев: всех существ можно поймать. От милых слизней до драконов с легендарной родословной — каждый питомец обладает своей уникальной цепочкой эволюции, навыками и возможностями. Они не просто спутники — они настоящие напарники, которые могут исследовать мир, помогать в сражениях, собирать лут, заниматься рыбалкой, готовить еду или даже обустраивать лагерь.





Draconia Saga — это мир, где приключение живёт в каждом углу, и только ты решаешь, кого брать с собой, куда идти и с чем сразиться. Питомцы, союзники, сражения, строительство и открытие неизведанных территорий — всё в одном захватывающем фэнтези-приключении.