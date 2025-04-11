Draconia Saga 1.23.0
Уровни больше не связаны с рутиной — теперь путь к силе открыт через бой, выбор и тактику
Draconia Saga — это приключенческая RPG с новой системой прогрессии, где ты повышаешь уровень, побеждая пограничников и участвуя в реальных событиях, а не бесконечных повторяющихся миссиях. Забудь про гринд — теперь каждый шаг вперёд ощущается как часть настоящего пути героя. Собери команду, вступай в битвы и докажи, что можешь справиться с самыми опасными существами мира Драконии.
В центре геймплея — режим Boundary Ассамблеи: строй баррикады, собирай ресурсы, готовься к масштабной Пограничной войне и сражайся ради славы и наград. Каждый бой — это шанс не только выжить, но и стать сильнее, открыть новое оружие, тактику или даже союзника.
Особое внимание уделено системе питомцев: всех существ можно поймать. От милых слизней до драконов с легендарной родословной — каждый питомец обладает своей уникальной цепочкой эволюции, навыками и возможностями. Они не просто спутники — они настоящие напарники, которые могут исследовать мир, помогать в сражениях, собирать лут, заниматься рыбалкой, готовить еду или даже обустраивать лагерь.
Draconia Saga — это мир, где приключение живёт в каждом углу, и только ты решаешь, кого брать с собой, куда идти и с чем сразиться. Питомцы, союзники, сражения, строительство и открытие неизведанных территорий — всё в одном захватывающем фэнтези-приключении.
1. Более быстрая анимация
2. Более быстрое применение навыков
3. Более высокая глобальная скорость
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