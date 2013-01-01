XP Hero — это чистое выживание в мире, где каждый шаг может стать последним. Твой герой не выбирал эту войну — он просто оказался не в том месте, не в то время. Но назад пути нет: впереди только битвы, прокачка и бесконечная борьба за шанс выбраться. Монстры атакуют со всех сторон, и твоя задача — стать сильнее быстрее, чем они станут опаснее. Бей, двигайся, улучшай снаряжение и не расслабляйся ни на секунду.
В XP Hero ты сам решаешь, кем быть: мечником, стрелком или ходячим арсеналом. Комбинируй стили боя, подбирай идеальное оружие и строй тактику под конкретных врагов. Уникальная система прокачки заставляет экспериментировать — хочешь выжить, адаптируйся. Каждая схватка — проверка реакции и выбора. В этом мире нельзя спрятаться — можно только стать угрозой для тех, кто охотится на тебя.
Меню модов
Неограниченное количество монет
Высокий урон
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