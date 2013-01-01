Описание

Aniya: Idle RPG — это гринд, от которого не устать. Ты поднимаешься на загадочную гору и находишь не просто новых врагов, а целый мир, связанный тайной деревней Чансына. С этого момента всё меняется: кач, лут, апгрейды — всё летит вперёд, даже когда ты не у экрана. Но несмотря на автоматизацию, ты управляешь процессом: собираешь команду, усиливаешь героев, открываешь континенты и продвигаешься всё выше.





Aniya: Idle RPG ты не просто смотришь, как растут цифры — ты прокладываешь путь через уникальные локации и открываешь новую мифологию мира Ании. Хоть игра и "idle", решений хватает: кого качать, что надеть, как распределить ресурсы. Бесплатным игрокам доступны все функции, и это не ловушка — это часть философии игры. Здесь важна не реакция, а выбор. Поднимаешься медленно, но уверенно. А вершина? Она где-то впереди — и только тебе решать, дойдёшь ли.