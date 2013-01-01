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Aniya : Idle RPG (Мод Меню)

Aniya : Idle RPG 0.1

Мод меню

Когда ты не фармишь — игра фармит за тебя, но приключение твоё
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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
엔터런
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 825 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Aniya: Idle RPG — это гринд, от которого не устать. Ты поднимаешься на загадочную гору и находишь не просто новых врагов, а целый мир, связанный тайной деревней Чансына. С этого момента всё меняется: кач, лут, апгрейды — всё летит вперёд, даже когда ты не у экрана. Но несмотря на автоматизацию, ты управляешь процессом: собираешь команду, усиливаешь героев, открываешь континенты и продвигаешься всё выше.


Aniya: Idle RPG ты не просто смотришь, как растут цифры — ты прокладываешь путь через уникальные локации и открываешь новую мифологию мира Ании. Хоть игра и "idle", решений хватает: кого качать, что надеть, как распределить ресурсы. Бесплатным игрокам доступны все функции, и это не ловушка — это часть философии игры. Здесь важна не реакция, а выбор. Поднимаешься медленно, но уверенно. А вершина? Она где-то впереди — и только тебе решать, дойдёшь ли.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона


Примечание: урон наносится как вам, так и врагам.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Aniya : Idle RPG (Мод Меню) 825 Мб Ссылка 2 825 Мб

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