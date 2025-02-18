Red Covenant (Мод меню) 1.1.1
Погрузитесь в мрачный мир: жертвоприношения, битвы и тайны древнего королевства
В Red Covenant вас ждет мрачный и очаровательный фантастический мир, наполненный тайнами и опасностями. Исследуйте заброшенные участки, где покинутые девицы и эфирные существа, связанные кровными контрактами, скрывают древние секреты. Погрузитесь в атмосферу мистики и зловещих ритуалов, раскрывая загадки прошлого и обретая силу через запретное искусство кровавого жертвоприношения.
Выбирайте жертвы с умом, ведь полученная сила станет ключом к победе над грозными противниками в эпических битвах. В Red Covenant каждая схватка и тактическое решение влияют на исход сражений, позволяя использовать уникальные способности покинутых девиц для разгадки тайн средневекового королевства. Станьте мастером древних ритуалов и раскройте всю мощь, скрытую в тенях этого зловещего мира.
- Меню модов
- Режим Бога
- Тупой враг
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