Описание

В Red Covenant вас ждет мрачный и очаровательный фантастический мир, наполненный тайнами и опасностями. Исследуйте заброшенные участки, где покинутые девицы и эфирные существа, связанные кровными контрактами, скрывают древние секреты. Погрузитесь в атмосферу мистики и зловещих ритуалов, раскрывая загадки прошлого и обретая силу через запретное искусство кровавого жертвоприношения.





Выбирайте жертвы с умом, ведь полученная сила станет ключом к победе над грозными противниками в эпических битвах. В Red Covenant каждая схватка и тактическое решение влияют на исход сражений, позволяя использовать уникальные способности покинутых девиц для разгадки тайн средневекового королевства. Станьте мастером древних ритуалов и раскройте всю мощь, скрытую в тенях этого зловещего мира.