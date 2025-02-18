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Red Covenant (Мод меню)

Red Covenant (Мод меню) 1.1.1

Погрузитесь в мрачный мир: жертвоприношения, битвы и тайны древнего королевства
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Red Covenant
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 710 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Red Covenant вас ждет мрачный и очаровательный фантастический мир, наполненный тайнами и опасностями. Исследуйте заброшенные участки, где покинутые девицы и эфирные существа, связанные кровными контрактами, скрывают древние секреты. Погрузитесь в атмосферу мистики и зловещих ритуалов, раскрывая загадки прошлого и обретая силу через запретное искусство кровавого жертвоприношения.


Выбирайте жертвы с умом, ведь полученная сила станет ключом к победе над грозными противниками в эпических битвах. В Red Covenant каждая схватка и тактическое решение влияют на исход сражений, позволяя использовать уникальные способности покинутых девиц для разгадки тайн средневекового королевства. Станьте мастером древних ритуалов и раскройте всю мощь, скрытую в тенях этого зловещего мира.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Мод меню

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