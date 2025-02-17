Enigma of Sépia (Мод меню) 1.0.22
Станьте героем мистических приключений и откройте тайны загадочного города
Окунитесь в загадочную атмосферу Enigma of Sépia, где вам предстоит исследовать мрачные улочки Города Пустоты, наполненные тайнами и неожиданными поворотами судьбы. Здесь нет места скуке: будьте готовы к необычным заданиям и встречам со странными обитателями, которые проверят вашу находчивость и умение принимать быстрые решения. Именно здесь ролевые игры обретают новое звучание — глубокий сюжет, необычная система развития персонажа и захватывающие испытания делают прохождение увлекательным для каждого искателя приключений.
Насладитесь свободой, которую даёт Enigma of Sépia, ведь вы можете действовать в одиночку или погрузиться в социальные интриги с другими героями этого необычного мира. В то же время игра отлично подходит и как игры для свободного времени, позволяя вам не только расслабиться, но и почувствовать себя полноправным творцом легендарных событий. Станьте спасителем Города Пустоты и впишите своё имя в историю, которую будут пересказывать еще долгие годы!
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- Множитель скорости игры
Примечание: Игра в значительной степени серверная, это типичная игра по добыче денег. Что бы вы ни увидели в качестве результата битвы, это уже предопределено игровым сервером. Мод, связанный с уроном, возможен, но работает только в режиме приключений до 299-го уровня, затем эта игра по добыче денег решит вашу судьбу в битве (поэтому она не включена в мод). Хотите победить? Потратьте больше денег — вот ответ разработчика игры.
Однако мод должен помочь вам в прохождении квестов/битв в более быстром темпе. Если вам это не нравится, пожалуйста, проигнорируйте эту ветку.
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