Описание

Окунитесь в загадочную атмосферу Enigma of Sépia, где вам предстоит исследовать мрачные улочки Города Пустоты, наполненные тайнами и неожиданными поворотами судьбы. Здесь нет места скуке: будьте готовы к необычным заданиям и встречам со странными обитателями, которые проверят вашу находчивость и умение принимать быстрые решения. Именно здесь ролевые игры обретают новое звучание — глубокий сюжет, необычная система развития персонажа и захватывающие испытания делают прохождение увлекательным для каждого искателя приключений.





Насладитесь свободой, которую даёт Enigma of Sépia, ведь вы можете действовать в одиночку или погрузиться в социальные интриги с другими героями этого необычного мира. В то же время игра отлично подходит и как игры для свободного времени, позволяя вам не только расслабиться, но и почувствовать себя полноправным творцом легендарных событий. Станьте спасителем Города Пустоты и впишите своё имя в историю, которую будут пересказывать еще долгие годы!