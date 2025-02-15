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Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked)

Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked) 1.3.3

Погрузитесь в классический мир roguelike приключений на Android
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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Archison
Категория:
Ролевые / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Random Adventure Roguelike II от инди-разработчика возвращает олдскульный дух в современном исполнении. Благодаря понятному интерфейсу, удобным иконкам и информативным экранам, вы сможете легко ориентироваться в постоянно генерируемом мире, полном опасностей и сокровищ. Вам предстоит отправиться в захватывающее путешествие по бескрайним островам, где каждая встреча с врагом и каждое открытие может изменить ход событий. Одолейте Тирана — небезызвестного злодея, чье присутствие заставляет задуматься: действительно ли его гибель спасет мир, или за его спиной скрывается нечто большее?


Исследуйте таинственные земли, собирайте ресурсы и создавайте снаряжение, зелья, материалы, инструменты, бомбы и многое другое! Осваивайте магические заклинания, совершенствуйте свои навыки и ловите монстров, чтобы затем приручить их в качестве верных питомцев. Не забудьте собирать растения, руду, рыбу и насекомых, чтобы завоевать расположение торговцев, беспомощных горожан и даже самого Короля. Найдите лучшее снаряжение и раскройте все тайны этого увлекательного мира, где каждый новый шаг открывает безграничные возможности для приключений и исследований.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб

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