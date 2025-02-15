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Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов)

Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов) 0.4.9

Погрузитесь в мир гламура и стиля, где каждая деталь воплощает истинное искусство моды
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Версия:
0.4.9
Требования:
Android 11
Разработчик:
CrazyLabs LTD
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

В Glow Fashion Idol вы становитесь талантливым стилистом, способным перевоплощать образы и создавать невероятные наряды, которые сияют под светом софитов. В этой сияющей истории моды вы раскроете свой внутренний творческий потенциал, отточив навыки в студии макияжа и экспериментируя с разнообразными стилями. Каждая мелочь — от подбора аксессуаров до создания уникальных комплектов одежды — становится возможностью проявить вашу индивидуальность и утонченное чувство стиля.


Примите участие в захватывающем модном поединке, где вы будете соревноваться с другими стилистками за звание суперстилиста на модном подиуме. Смешивайте и сочетайте различные наряды, экспериментируйте с макияжем в профессиональной студии красоты и создавайте уникальные предметы дизайна, чтобы подняться по рангам и заработать блестящее звание Fashion Idol. Glow Fashion Idol дарит вам возможность выразить своё творчество, преображая каждый показ в настоящее произведение искусства и открывая дорогу к звёздной славе в мире моды.


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты. Удалена всплывающая реклама.

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов) 188 Мб Ссылка 2 188 Мб
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