Описание

В Glow Fashion Idol вы становитесь талантливым стилистом, способным перевоплощать образы и создавать невероятные наряды, которые сияют под светом софитов. В этой сияющей истории моды вы раскроете свой внутренний творческий потенциал, отточив навыки в студии макияжа и экспериментируя с разнообразными стилями. Каждая мелочь — от подбора аксессуаров до создания уникальных комплектов одежды — становится возможностью проявить вашу индивидуальность и утонченное чувство стиля.





Примите участие в захватывающем модном поединке, где вы будете соревноваться с другими стилистками за звание суперстилиста на модном подиуме. Смешивайте и сочетайте различные наряды, экспериментируйте с макияжем в профессиональной студии красоты и создавайте уникальные предметы дизайна, чтобы подняться по рангам и заработать блестящее звание Fashion Idol. Glow Fashion Idol дарит вам возможность выразить своё творчество, преображая каждый показ в настоящее произведение искусства и открывая дорогу к звёздной славе в мире моды.