Описание

Hello Neighbor 2 Mobile отправляет вас в темный, жуткий мир, где каждое принятое решение может означать разницу между жизнью и смертью. В роли журналиста-расследователя вам предстоит погрузиться в атмосферу напряжения и загадок, чтобы раскрыть правду о череде странных исчезновений в, казалось бы, спокойном пригородном городке. Чем глубже вы копаете, тем больше обнаруживаете тревожных деталей, которые подрывают видимость обычной жизни этого изолированного сообщества.





Действие игры разворачивается в тихом городе, окутанном мистикой и опасностями, где власти бессильны, а единственной зацепкой становится таинственная фигура в маске ворона, замеченная возле заброшенного дома, наполненного странными предметами и зловещей атмосферой. Как главный герой, вы не просто наблюдаете за событиями, а активно участвуете в их развитии: перемещаетесь по улицам, посещаете различные локации и собираете воедино фрагменты правды. Hello Neighbor 2 Mobile предлагает уникальное сочетание интригующего сюжета и непредсказуемых опасностей, заставляя вас постоянно быть на чеку и доказывать, что за спокойной внешностью скрывается нечто куда более зловещее.