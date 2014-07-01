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Hello Neighbor 2 (Мод, Без рекламы)

Hello Neighbor 2 (Мод, Без рекламы) vmobile

Раскройте тайны пригородного ужаса в Hello Neighbor 2 Mobile
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Версия:
vmobile
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Hello Neighbor 2 Mobile отправляет вас в темный, жуткий мир, где каждое принятое решение может означать разницу между жизнью и смертью. В роли журналиста-расследователя вам предстоит погрузиться в атмосферу напряжения и загадок, чтобы раскрыть правду о череде странных исчезновений в, казалось бы, спокойном пригородном городке. Чем глубже вы копаете, тем больше обнаруживаете тревожных деталей, которые подрывают видимость обычной жизни этого изолированного сообщества.


Действие игры разворачивается в тихом городе, окутанном мистикой и опасностями, где власти бессильны, а единственной зацепкой становится таинственная фигура в маске ворона, замеченная возле заброшенного дома, наполненного странными предметами и зловещей атмосферой. Как главный герой, вы не просто наблюдаете за событиями, а активно участвуете в их развитии: перемещаетесь по улицам, посещаете различные локации и собираете воедино фрагменты правды. Hello Neighbor 2 Mobile предлагает уникальное сочетание интригующего сюжета и непредсказуемых опасностей, заставляя вас постоянно быть на чеку и доказывать, что за спокойной внешностью скрывается нечто куда более зловещее.


Информация о модах

Без рекламы

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Скачать Hello Neighbor 2 (Мод, Без рекламы) vvmobile MOD APK

Скачать Hello Neighbor 2 (Мод, Без рекламы) 255 Мб Ссылка 2 255 Мб
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