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Cat Ninja School: idle Tycoon (Мод меню)

Cat Ninja School: idle Tycoon (Мод меню) 1.0.6

Воплотите мечту об академии ниндзя: стройте школу мирового класса для лидеров
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HStudio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Cat Ninja School: idle Tycoon приглашает вас в увлекательное путешествие по созданию собственной академии котов-ниндзя, где каждый кот мечтает стать легендарным ниндзя. Станьте директором, который превращает скромное заведение в настоящий центр обучения, расширяя классы, нанимая опытных инструкторов и создавая идеальную среду для будущих ниндзя. Здесь вы будете не только руководить бизнесом, но и решать повседневные задачи, позволяющие вашим ученикам расти и совершенствоваться с каждым днем.


Преобразуйте свою академию в школу мирового класса, где каждое принятое решение приближает вас к выпуску легендарных ниндзя и будущих лидеров. Управляйте ресурсами, улучшайте инфраструктуру и принимайте смелые стратегические решения, используя возможности idle tycoon геймплея. Погрузитесь в атмосферу творчества и бизнеса, где успех измеряется не только прибылью, но и достижениями каждого ученика, превращая вашу школу в знаменитый образовательный центр!


Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Неограниченный престиж
  • Неограниченный камень ниндзя
  • Неограниченная боевая мощь
  • Неограниченное количество ниндзя данго
  • Неограниченный базовый билет
  • Неограниченный промежуточный билет
  • Неограниченный расширенный билет
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Cat Ninja School: idle Tycoon (Мод меню) v1.0.6 MOD APK

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Скачать Cat Ninja School: idle Tycoon (Мод меню) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

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