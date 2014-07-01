Описание

Cat Ninja School: idle Tycoon приглашает вас в увлекательное путешествие по созданию собственной академии котов-ниндзя, где каждый кот мечтает стать легендарным ниндзя. Станьте директором, который превращает скромное заведение в настоящий центр обучения, расширяя классы, нанимая опытных инструкторов и создавая идеальную среду для будущих ниндзя. Здесь вы будете не только руководить бизнесом, но и решать повседневные задачи, позволяющие вашим ученикам расти и совершенствоваться с каждым днем.





Преобразуйте свою академию в школу мирового класса, где каждое принятое решение приближает вас к выпуску легендарных ниндзя и будущих лидеров. Управляйте ресурсами, улучшайте инфраструктуру и принимайте смелые стратегические решения, используя возможности idle tycoon геймплея. Погрузитесь в атмосферу творчества и бизнеса, где успех измеряется не только прибылью, но и достижениями каждого ученика, превращая вашу школу в знаменитый образовательный центр!