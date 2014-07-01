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The Legend of Fireball (Мод меню)

The Legend of Fireball (Мод меню) 1.5.3

Освободите пылающую силу: разрушайте объекты и завоюйте вершины мастерства
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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TapNation
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

The Legend of Fireball приглашает вас окунуться в мир динамичного огненного разрушения, где каждое нажатие превращается в мощный взрыв энергии. Используйте свои огненные шары как главное оружие для уничтожения объектов и заработка наград, приближая вас к званию короля огненных шаров. Собирайте различные огненные шары, костюмы и улучшения, усиливая свою силу с каждой победой и открывая новые навыки для быстрого и эффективного разрушения.


Соревнуйтесь со временем в захватывающих испытаниях, где каждая секунда имеет значение, и докажите, что вы — сильнейший владелец огненного шара во вселенной. Развяжите огненное разрушение, преодолейте все вызовы и станьте мастером, который покоряет новые вершины в этом яростном и адреналиновом приключении!


Информация о модах
  • Чит-меню
  • Добавить офлайн-доход
  • Добавить золото
  • Добавить драгоценные камни
  • Добавить все объекты
  • +1 ко всем позициям
  • +1 ко всем реликвиям
  • +100 ко всем улучшениям
  • Стоимость огненного шара отсутствует
  • Мгновенный золотой сейф
  • Мгновенный режим лихорадки
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 Теги темы: Мод меню

Скачать The Legend of Fireball (Мод меню) v1.5.3 MOD APK

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Скачать The Legend of Fireball (Мод меню) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

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