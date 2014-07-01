The Legend of Fireball (Мод меню) 1.5.3
Освободите пылающую силу: разрушайте объекты и завоюйте вершины мастерства
The Legend of Fireball приглашает вас окунуться в мир динамичного огненного разрушения, где каждое нажатие превращается в мощный взрыв энергии. Используйте свои огненные шары как главное оружие для уничтожения объектов и заработка наград, приближая вас к званию короля огненных шаров. Собирайте различные огненные шары, костюмы и улучшения, усиливая свою силу с каждой победой и открывая новые навыки для быстрого и эффективного разрушения.
Соревнуйтесь со временем в захватывающих испытаниях, где каждая секунда имеет значение, и докажите, что вы — сильнейший владелец огненного шара во вселенной. Развяжите огненное разрушение, преодолейте все вызовы и станьте мастером, который покоряет новые вершины в этом яростном и адреналиновом приключении!
- Чит-меню
- Добавить офлайн-доход
- Добавить золото
- Добавить драгоценные камни
- Добавить все объекты
- +1 ко всем позициям
- +1 ко всем реликвиям
- +100 ко всем улучшениям
- Стоимость огненного шара отсутствует
- Мгновенный золотой сейф
- Мгновенный режим лихорадки
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