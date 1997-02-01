Motel Manager Simulator 3D (Мод, Много денег) 3.0
Постройте свою бизнес-империю в мире мотелей и супермаркетов
Версия:
3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blingames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
108
Описание
Motel Manager Simulator 3D — это реалистичный симулятор управления, в котором вам предстоит построить и развить мотель и супермаркет с нуля. Возьмите на себя роль менеджера, который отвечает за всё — от дизайна помещений до оптимизации продаж и обслуживания клиентов.
Создавайте номера и роскошные люксы, добавляйте уникальные удобства и поддерживайте чистоту, чтобы удовлетворить запросы гостей. Настраивайте цены на услуги и управляйте ресурсами, чтобы максимизировать прибыль и оставаться конкурентоспособными. Нанимайте персонал, включая кассиров, продавцов и охранников, и оптимизируйте их работу для повышения эффективности.
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