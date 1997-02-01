Описание

Motel Manager Simulator 3D — это реалистичный симулятор управления, в котором вам предстоит построить и развить мотель и супермаркет с нуля. Возьмите на себя роль менеджера, который отвечает за всё — от дизайна помещений до оптимизации продаж и обслуживания клиентов.





Создавайте номера и роскошные люксы, добавляйте уникальные удобства и поддерживайте чистоту, чтобы удовлетворить запросы гостей. Настраивайте цены на услуги и управляйте ресурсами, чтобы максимизировать прибыль и оставаться конкурентоспособными. Нанимайте персонал, включая кассиров, продавцов и охранников, и оптимизируйте их работу для повышения эффективности.