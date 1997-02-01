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Motel Manager Simulator 3D (Мод, Много денег)

Motel Manager Simulator 3D (Мод, Много денег) 3.0

Постройте свою бизнес-империю в мире мотелей и супермаркетов
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Версия:
3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blingames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
108
Скриншоты
Описание

Motel Manager Simulator 3D — это реалистичный симулятор управления, в котором вам предстоит построить и развить мотель и супермаркет с нуля. Возьмите на себя роль менеджера, который отвечает за всё — от дизайна помещений до оптимизации продаж и обслуживания клиентов.


Создавайте номера и роскошные люксы, добавляйте уникальные удобства и поддерживайте чистоту, чтобы удовлетворить запросы гостей. Настраивайте цены на услуги и управляйте ресурсами, чтобы максимизировать прибыль и оставаться конкурентоспособными. Нанимайте персонал, включая кассиров, продавцов и охранников, и оптимизируйте их работу для повышения эффективности.


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 Теги темы: Много денег

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Скачать Motel Manager Simulator 3D (Мод, Много денег) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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