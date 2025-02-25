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Cubic Man (Мод, Без рекламы)

Cubic Man (Мод, Без рекламы) 1.21.34

Откройте безграничные возможности для строительства, выживания и приключений
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Версия:
1.21.34
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Craft Build S
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 815 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в уникальный мир, где креативность не знает границ. Cubic Man — это захватывающая казуальная игра, объединяющая элементы приключений, выживания, охоты и рыбалки. Эта песочница дарит вам свободу творить и исследовать кубический мир, позволяя строить свой собственный город и создавать нечто поистине невероятное. Здесь каждый игрок может реализовать свои смелые идеи, превращая обычные материалы в уникальные постройки и превращая игровой процесс в настоящее искусство самовыражения.


Насладитесь динамичным геймплеем, где вы управляете процессом строительства, охоты и рыбалки, находите редкие ресурсы и открываете фантастические биомы. Широкий выбор материалов позволяет возводить здания, офисы, больницы, замки, храмы и многое другое, превращая ваш город в процветающее поселение. Ощутите радость творчества и почувствуйте, как каждое ваше решение формирует удивительный кубический мир, даря массу удовольствия и незабываемых впечатлений.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Майнкрафт на андроид
Майнкрафт на андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Cubic Man (Мод, Без рекламы) v1.21.34 MOD APK

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