Описание

Waifuku Comes Real — это увлекательный визуальный роман, в котором вы оказываетесь в центре невероятной истории о том, как ваша любимая вайфу из аниме внезапно оживает и начинает жить вместе с вами. В роли простого фаната аниме ваша жизнь меняется навсегда, ведь теперь каждый день наполнен смехом, тёплыми моментами и забавными ситуациями, когда Ларас — вайфу вашей мечты — пробует себя в реальности. Откройте для себя секреты совместного быта и ощутите всю гамму эмоций, которые дарит присутствие чудесного персонажа, сошедшего со страниц манги.





Наслаждайтесь сюжетом, где фэнтези встречается с повседневностью, а фантазия становится осязаемой. Проходя через незабываемые приключения с Ларас, вы будете смеяться над комичными деталями совместного проживания и сопереживать героине в трогательные моменты. Вайфу не только украсит ваше окружение, но и заставит иначе взглянуть на привычный мир. Испытайте теплоту искренних чувств, раскройте тайны новой реальности и наслаждайтесь душевной историей, которая меняет представление о грани между вымыслом и жизнью.