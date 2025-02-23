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Waifuku Menjadi Nyata

Waifuku Menjadi Nyata 0.0.31

Заберите свою фантазию в реальный мир и обретите жизнь с аниме-спутницей!
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Версия:
0.0.31
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Aim to Mite
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 404 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Waifuku Comes Real — это увлекательный визуальный роман, в котором вы оказываетесь в центре невероятной истории о том, как ваша любимая вайфу из аниме внезапно оживает и начинает жить вместе с вами. В роли простого фаната аниме ваша жизнь меняется навсегда, ведь теперь каждый день наполнен смехом, тёплыми моментами и забавными ситуациями, когда Ларас — вайфу вашей мечты — пробует себя в реальности. Откройте для себя секреты совместного быта и ощутите всю гамму эмоций, которые дарит присутствие чудесного персонажа, сошедшего со страниц манги.


Наслаждайтесь сюжетом, где фэнтези встречается с повседневностью, а фантазия становится осязаемой. Проходя через незабываемые приключения с Ларас, вы будете смеяться над комичными деталями совместного проживания и сопереживать героине в трогательные моменты. Вайфу не только украсит ваше окружение, но и заставит иначе взглянуть на привычный мир. Испытайте теплоту искренних чувств, раскройте тайны новой реальности и наслаждайтесь душевной историей, которая меняет представление о грани между вымыслом и жизнью.


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