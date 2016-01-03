Skating Rink Story (Мод меню) 1.1.4
Управляйте катком мечты: элегантность льда, соревнования и стиль современной жизни
В Skating Rink Story элегантный звук тщательно заточенного металла на идеально гладком льду становится вашим саундтреком к успеху. Управляйте собственным катком, где каждая деталь — от аккуратно уложенного льда до живых соревнований между вашими сотрудниками — создает атмосферу праздника зимнего спорта. Обучайте свою команду, вовлекайтесь в захватывающие конкурсы и не упустите момент, когда случайно размещённый на льду предмет становится поводом для импровизированной фотосессии, привлекая внимание клиентов и заряжая их позитивной энергией.
Создайте уникальное пространство, где фигуристы не только блестяще демонстрируют свои таланты, но и наслаждаются комфортом отапливаемой комнаты и уютом суп-бара. Skating Rink Story превращает управление катком в настоящее искусство, позволяя вам воплотить мечту о роскошном ледовом дворце. Пусть социальные сети станут витриной вашего успеха, а каждый довольный посетитель подтверждает: ваш каток — это место, где стиль, эмоции и спорт объединяются в единое целое.
- Меню модов
- Деньги всегда увеличиваются
- Генерировать баллы
Примечание: -Мод создан для физических телефонов. Эмуляторы не поддерживаются.
Советы профессионалов: если мод по какой-то причине имеет странную проблему сбоя:
>Принудительно остановите приложение, а затем откройте его снова
>Установите игру с помощью APK еще раз ( не удаляйте)
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