Описание

В Skating Rink Story элегантный звук тщательно заточенного металла на идеально гладком льду становится вашим саундтреком к успеху. Управляйте собственным катком, где каждая деталь — от аккуратно уложенного льда до живых соревнований между вашими сотрудниками — создает атмосферу праздника зимнего спорта. Обучайте свою команду, вовлекайтесь в захватывающие конкурсы и не упустите момент, когда случайно размещённый на льду предмет становится поводом для импровизированной фотосессии, привлекая внимание клиентов и заряжая их позитивной энергией.





Создайте уникальное пространство, где фигуристы не только блестяще демонстрируют свои таланты, но и наслаждаются комфортом отапливаемой комнаты и уютом суп-бара. Skating Rink Story превращает управление катком в настоящее искусство, позволяя вам воплотить мечту о роскошном ледовом дворце. Пусть социальные сети станут витриной вашего успеха, а каждый довольный посетитель подтверждает: ваш каток — это место, где стиль, эмоции и спорт объединяются в единое целое.