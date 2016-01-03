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Skating Rink Story (Мод меню)

Skating Rink Story (Мод меню) 1.1.4

Управляйте катком мечты: элегантность льда, соревнования и стиль современной жизни
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Skating Rink Story элегантный звук тщательно заточенного металла на идеально гладком льду становится вашим саундтреком к успеху. Управляйте собственным катком, где каждая деталь — от аккуратно уложенного льда до живых соревнований между вашими сотрудниками — создает атмосферу праздника зимнего спорта. Обучайте свою команду, вовлекайтесь в захватывающие конкурсы и не упустите момент, когда случайно размещённый на льду предмет становится поводом для импровизированной фотосессии, привлекая внимание клиентов и заряжая их позитивной энергией.


Создайте уникальное пространство, где фигуристы не только блестяще демонстрируют свои таланты, но и наслаждаются комфортом отапливаемой комнаты и уютом суп-бара. Skating Rink Story превращает управление катком в настоящее искусство, позволяя вам воплотить мечту о роскошном ледовом дворце. Пусть социальные сети станут витриной вашего успеха, а каждый довольный посетитель подтверждает: ваш каток — это место, где стиль, эмоции и спорт объединяются в единое целое.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Деньги всегда увеличиваются
  • Генерировать баллы

Примечание: -Мод создан для физических телефонов. Эмуляторы не поддерживаются.


Советы профессионалов: если мод по какой-то причине имеет странную проблему сбоя:

>Принудительно остановите приложение, а затем откройте его снова

>Установите игру с помощью APK еще раз ( не  удаляйте)

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Skating Rink Story (Мод меню) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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