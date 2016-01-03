Global Truck Online (Мод, Много денег) 0.0.14
Покорите дороги Бразилии: реалистичный симулятор грузовиков с онлайн-мультиплеером
В Global Truck Online вас ждет захватывающее путешествие по детализированной карте, вдохновленной бразильскими дорогами. Управляйте мощными грузовиками, преодолевайте извилистые горные маршруты и длинные прямые, исследуйте настоящие города и ландшафты Бразилии. Каждый километр дороги проверит ваши навыки вождения, а разнообразные погодные условия и уникальные дорожные испытания создадут атмосферу настоящего дальнобойного приключения.
Настраиваемые грузовики и богатые возможности персонализации позволят вам создать идеальный автомобиль, отвечающий вашему стилю. Соберите армию мощных машин, обновляйте их с помощью покраски и аксессуаров, а затем сразитесь с друзьями в режиме онлайн-мультиплеера. Формируйте конвои, объединяйтесь для перевозки тяжелых грузов и докажите, что именно вы заслуживаете звания лучшего дальнобойщика на просторах виртуальных дорог!
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