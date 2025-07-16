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Bus Simulator Indonesia (Бесплатные покупки)

Bus Simulator Indonesia (Бесплатные покупки) v4.4

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25
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Версия:
4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maleo
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 516 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54 783
Описание

В Bus Simulator Indonesia игроки могут наслаждаться аутентичным опытом управления автобусами, специфичными для индонезийской культуры и окружения. Графика высокого качества и детализация окружения делают игру визуально привлекательной и реалистичной.


Одним из ключевых моментов, которые делают эту игру особенной, является возможность настройки автобусов. Игроки могут изменять цвета, дизайн и добавлять различные аксессуары, чтобы создать свой идеальный автобус. Кроме того, игра включает в себя различные модели автобусов, характерные для Индонезии, что добавляет дополнительный уровень реализма.



Информация о модах

МОД 1

  • Максимальное топливо

МОД 2

  • Вы можете получить вознаграждение в виде подарочной коробки, не просматривая рекламу. Войдите в основной интерфейс игры и щелкните значок подарочной коробки в правом верхнем углу, чтобы увидеть его.

МОД 3

  • Измените бесплатные объявления, чтобы получить вознаграждение.
  • Скин водителя можно купить без вычета денег, просто выберите водителя, которого хотите использовать, и нажмите «Нанять».
  • Автобус можно заставить купить без вычета денег. После успешного нажатия кнопки «Купить» вы можете переключиться на использование в гараже.

Примечание . Модификация пунктов 2 и 3 выше будет отменена после входа в игру во второй раз, и ее можно будет приобрести и использовать только каждый раз, когда вы входите в игру.


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 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Bus Simulator Indonesia (Бесплатные покупки) v4.4 MOD APK

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Скачать Bus Simulator Indonesia (Бесплатные покупки) 516 Мб Ссылка 2 516 Мб
Старые версии Bus Simulator Indonesia
Version 4.3.3 Version TG 4.3.3
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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