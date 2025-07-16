Bus Simulator Indonesia (Бесплатные покупки) v4.4
В Bus Simulator Indonesia игроки могут наслаждаться аутентичным опытом управления автобусами, специфичными для индонезийской культуры и окружения. Графика высокого качества и детализация окружения делают игру визуально привлекательной и реалистичной.
Одним из ключевых моментов, которые делают эту игру особенной, является возможность настройки автобусов. Игроки могут изменять цвета, дизайн и добавлять различные аксессуары, чтобы создать свой идеальный автобус. Кроме того, игра включает в себя различные модели автобусов, характерные для Индонезии, что добавляет дополнительный уровень реализма.
МОД 1 Максимальное топливо
МОД 2
- Вы можете получить вознаграждение в виде подарочной коробки, не просматривая рекламу. Войдите в основной интерфейс игры и щелкните значок подарочной коробки в правом верхнем углу, чтобы увидеть его.
МОД 3
- Измените бесплатные объявления, чтобы получить вознаграждение.
- Скин водителя можно купить без вычета денег, просто выберите водителя, которого хотите использовать, и нажмите «Нанять».
- Автобус можно заставить купить без вычета денег. После успешного нажатия кнопки «Купить» вы можете переключиться на использование в гараже.
Примечание . Модификация пунктов 2 и 3 выше будет отменена после входа в игру во второй раз, и ее можно будет приобрести и использовать только каждый раз, когда вы входите в игру.
Скачать Bus Simulator Indonesia (Бесплатные покупки) v4.4 MOD APK
Старые версии Bus Simulator Indonesia
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.