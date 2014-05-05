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X-Plane Flight Simulator (Мод, Unlocked)

X-Plane Flight Simulator 12.3.2

UnlockedВстроенный кэш
78
27
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Версия:
12.3.2
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Laminar Research
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 773 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
67 939
Скриншоты
Описание

X-Plane Flight Simulator - это воплощение реалистичных игр-симуляторов, превосходно демонстрирующее первоклассную 3D-графику и детализированные миры. Он предлагает игрокам непревзойденный уровень реализма в виртуальном пилотировании, снабжая их различными физическими механизмами, отражающими реальные аспекты полета.


В ней игроки могут полностью погрузиться в мир авиации, получив возможность взаимодействовать с широким спектром объектов, включая различные виды транспортных средств, инструменты и процессы. Это обеспечивает уникальный опыт, который не только позволяет виртуально научиться пилотированию, но и создает атмосферу, полностью поглощающую игрока в мир полетов.


Симуляторы, подобные X-Plane Flight Simulator, доступны на различных платформах, включая компьютеры и мобильные устройства, что позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом в любое время и в любом месте. Это открывает двери для широкого круга любителей авиации и просто ценителей реалистичных симуляторов, предлагая им возможность испытать волнение от полета и познакомиться с азами авиации прямо из удобного домашнего кресла или даже в пути.


Информация о модах
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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать X-Plane Flight Simulator (Мод, Unlocked) v12.3.2 MOD APK

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Скачать X-Plane Flight Simulator (Мод, Unlocked) 773 Мб Ссылка 2 773 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о X-Plane Flight Simulator (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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22ru
22ru 5 сентября 2022 19:57
Демка на английском
-18
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