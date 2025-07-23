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Driver League Car Simulator 26 (Мод, Без рекламы)

Driver League Car Simulator 26 (Мод, Без рекламы) v1

Свобода вождения в реалистичном городе без светофоров и границ

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Версия:
1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MiniCo Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 270 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Driver League Car Simulator 26 — это современный автосимулятор с видом от первого и третьего лица, в котором ты получаешь полную свободу действий. Открытый мир с детализированным городом ждёт, когда ты заведёшь мотор и решишь, куда поехать — строго по правилам или против всех ограничений. Реалистичная физика вождения и гибкие настройки управления делают каждую поездку максимально живой и комфортной. Здесь нет сюжетных рамок — только ты и дорога, полная возможностей.


Выбирай из коллекции машин — от городских седанов до мощных суперкаров. Гони по магистрали, кружи по переулкам или тренируй парковку — игра подстраивается под твой стиль. Погода, смена суток, сменяемые виды камеры и оживлённое окружение создают ощущение настоящего водительского опыта. Новичок или фанат авто — Driver League Car Simulator 26 предлагает бесконечное удовольствие от езды и экспериментов. Погрузись в атмосферу свободного драйва и покори город на своих условиях.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Driver League Car Simulator 26 (Мод, Без рекламы) v1 MOD APK

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Скачать Driver League Car Simulator 26 (Мод, Без рекламы) 270 Мб Ссылка 2 270 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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