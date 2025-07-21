Ultimate Fishing Simulator (Мод, Бесплатные покупки) v3.5
Самый реалистичный симулятор рыбалки в вашем кармане
Ultimate Fishing Simulator — это не просто игра, а настоящий билет в кругосветное рыболовное приключение. Ты окажешься на живописных водоёмах Парижа, Гамбурга, Нью-Йорка и других городов, чтобы испытать удачу на 12 уникальных локациях. Реалистичная графика, смена времени суток, погодные эффекты и разнообразие рыбы заставят поверить, что ты держишь удочку в реальной жизни. Сотни видов снастей и приманок позволяют подготовиться к любой ситуации, а кастомизация снаряжения поможет добиться идеального баланса между стилем и результатом.
Игра предлагает не только спокойную рыбалку, но и соревновательный азарт. Прими участие в турнирах, сразись с другими рыболовами и докажи, что ты достоин звания мастера. Соревнуйся, прокачивай навыки и собирай трофеи, ловя редкие экземпляры и ставя рекорды. Каждый заброс может стать началом новой легенды — ты никогда не знаешь, кто попадётся на крючок. Окунись в атмосферу уединения, азарта и настоящего мастерства — и сделай рыбалку своим образом жизни.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.