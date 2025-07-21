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Ultimate Fishing Simulator (Мод, Бесплатные покупки)

Ultimate Fishing Simulator (Мод, Бесплатные покупки) v3.5

Самый реалистичный симулятор рыбалки в вашем кармане

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Версия:
3.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PlayWay SA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Ultimate Fishing Simulator — это не просто игра, а настоящий билет в кругосветное рыболовное приключение. Ты окажешься на живописных водоёмах Парижа, Гамбурга, Нью-Йорка и других городов, чтобы испытать удачу на 12 уникальных локациях. Реалистичная графика, смена времени суток, погодные эффекты и разнообразие рыбы заставят поверить, что ты держишь удочку в реальной жизни. Сотни видов снастей и приманок позволяют подготовиться к любой ситуации, а кастомизация снаряжения поможет добиться идеального баланса между стилем и результатом.


Игра предлагает не только спокойную рыбалку, но и соревновательный азарт. Прими участие в турнирах, сразись с другими рыболовами и докажи, что ты достоин звания мастера. Соревнуйся, прокачивай навыки и собирай трофеи, ловя редкие экземпляры и ставя рекорды. Каждый заброс может стать началом новой легенды — ты никогда не знаешь, кто попадётся на крючок. Окунись в атмосферу уединения, азарта и настоящего мастерства — и сделай рыбалку своим образом жизни.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Ultimate Fishing Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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