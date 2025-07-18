Описание

House of Power: Election Saga — это политическая стратегия и симулятор управления, в котором ты примеряешь роль лидера, формирующего будущее целой нации. Здесь всё начинается с предвыборной кампании: продумывай лозунги, создавай альянсы, сражайся за каждое голосование и принимай решения, от которых зависит репутация и стабильность государства. Игровая петля сочетает в себе динамичную аналитику общественного мнения, выстраивание коалиций и мгновенные кризисы, которые требуют твоей реакции.





Честный путь или авторитарное управление — выбор за тобой. В House of Power: Election Saga можно оперировать законами, управлять налогами, запускать реформы или контролировать СМИ, чтобы навязать собственную повестку. В игре развита метапрогрессия: каждое достижение влияет на доступные возможности, начиная от дипломатии до методов подавления бунтов. Ты не просто правишь – ты создаёшь политическое наследие. Готов ли ты привести свою страну к процветанию или построить новую империю лжи и страха?