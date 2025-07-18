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House of Power: Election Saga (Мод, Много ресурсов)

House of Power: Election Saga (Мод, Много ресурсов) v1.3.22

Политика, влияние и интриги на пути к абсолютной власти

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Версия:
1.3.22
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hidden Lake Games LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:54
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

House of Power: Election Saga — это политическая стратегия и симулятор управления, в котором ты примеряешь роль лидера, формирующего будущее целой нации. Здесь всё начинается с предвыборной кампании: продумывай лозунги, создавай альянсы, сражайся за каждое голосование и принимай решения, от которых зависит репутация и стабильность государства. Игровая петля сочетает в себе динамичную аналитику общественного мнения, выстраивание коалиций и мгновенные кризисы, которые требуют твоей реакции.


Честный путь или авторитарное управление — выбор за тобой. В House of Power: Election Saga можно оперировать законами, управлять налогами, запускать реформы или контролировать СМИ, чтобы навязать собственную повестку. В игре развита метапрогрессия: каждое достижение влияет на доступные возможности, начиная от дипломатии до методов подавления бунтов. Ты не просто правишь – ты создаёшь политическое наследие. Готов ли ты привести свою страну к процветанию или построить новую империю лжи и страха?


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить большое количество валюты.

Распространенные проблемы: некоторые устройства могут давать сбои или зависать из-за проблем с совместимостью эмулятора.

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 Теги темы: Много денег

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Скачать House of Power: Election Saga (Мод, Много ресурсов) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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