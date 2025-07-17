Описание

Shark Universe — это захватывающее подводное приключение, где ты играешь за акулу и постепенно становишься властелином морей. Игра начинается в прибрежных водах, но с каждым укусом ты растёшь, прокачиваешься и отправляешься в более опасные зоны: от коралловых рифов до мрачных и таинственных глубин. Каждая минута — это охота, эволюция и борьба за выживание в мире, где хищник — это ты.





Постепенно открываются новые виды акул, уникальные способности и опасные враги, включая других морских хищников. Динамичный рост персонажа и постоянно расширяющаяся карта превращают каждое погружение в настоящее событие. От акулы-малыша до мифического чудовища — путь в Shark Universe увлекает и затягивает. Испытай, каково это — править подводным миром. Готов? Погружайся!