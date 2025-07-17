Shark Universe (Мод, Без рекламы) v27.0.0
Стань легендой глубин и покори весь океан в роли акулы
Shark Universe — это захватывающее подводное приключение, где ты играешь за акулу и постепенно становишься властелином морей. Игра начинается в прибрежных водах, но с каждым укусом ты растёшь, прокачиваешься и отправляешься в более опасные зоны: от коралловых рифов до мрачных и таинственных глубин. Каждая минута — это охота, эволюция и борьба за выживание в мире, где хищник — это ты.
Постепенно открываются новые виды акул, уникальные способности и опасные враги, включая других морских хищников. Динамичный рост персонажа и постоянно расширяющаяся карта превращают каждое погружение в настоящее событие. От акулы-малыша до мифического чудовища — путь в Shark Universe увлекает и затягивает. Испытай, каково это — править подводным миром. Готов? Погружайся!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.