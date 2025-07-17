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Shark Universe (Мод, Без рекламы)

Shark Universe (Мод, Без рекламы) v27.0.0

Стань легендой глубин и покори весь океан в роли акулы

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Версия:
27.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 258 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание

Shark Universe — это захватывающее подводное приключение, где ты играешь за акулу и постепенно становишься властелином морей. Игра начинается в прибрежных водах, но с каждым укусом ты растёшь, прокачиваешься и отправляешься в более опасные зоны: от коралловых рифов до мрачных и таинственных глубин. Каждая минута — это охота, эволюция и борьба за выживание в мире, где хищник — это ты.


Постепенно открываются новые виды акул, уникальные способности и опасные враги, включая других морских хищников. Динамичный рост персонажа и постоянно расширяющаяся карта превращают каждое погружение в настоящее событие. От акулы-малыша до мифического чудовища — путь в Shark Universe увлекает и затягивает. Испытай, каково это — править подводным миром. Готов? Погружайся!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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