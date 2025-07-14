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Ink Game

Ink Game v0.0.2

Детские игры стали смертельной ловушкой где выживает только один

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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Simple Outside Dev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:39
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Ink Game – Hide And Seek — это напряжённый экшен на выживание, вдохновлённый культовой серией, где классические детские игры приобретают смертельный поворот. Пройди через испытания вроде "Красный свет, зелёный свет", обманывая ожидания и оставаясь на шаг впереди. Здесь нет места ошибкам — каждая секунда может стать последней. Ты соревнуешься с другими игроками в реальном времени, где только один сможет добраться до финала. Отклониться от правил или сыграть по ним — выбор за тобой.


Каждый уровень предлагает уникальный вызов: перемещайся осторожно, скрывайся, атакуй, строй стратегию. Можно выбрать путь бунтаря или остаться послушным — но главное выжить, независимо от роли. Визуальный стиль, мрачная атмосфера и знакомые, но искажённые правила создают настоящее напряжение, которое держит до финального выстрела. Если ты готов к суровой проверке рефлексов, инстинкта и воли — заходи в Ink Game. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто хитрее.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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