Описание

Ink Game – Hide And Seek — это напряжённый экшен на выживание, вдохновлённый культовой серией, где классические детские игры приобретают смертельный поворот. Пройди через испытания вроде "Красный свет, зелёный свет", обманывая ожидания и оставаясь на шаг впереди. Здесь нет места ошибкам — каждая секунда может стать последней. Ты соревнуешься с другими игроками в реальном времени, где только один сможет добраться до финала. Отклониться от правил или сыграть по ним — выбор за тобой.





Каждый уровень предлагает уникальный вызов: перемещайся осторожно, скрывайся, атакуй, строй стратегию. Можно выбрать путь бунтаря или остаться послушным — но главное выжить, независимо от роли. Визуальный стиль, мрачная атмосфера и знакомые, но искажённые правила создают настоящее напряжение, которое держит до финального выстрела. Если ты готов к суровой проверке рефлексов, инстинкта и воли — заходи в Ink Game. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто хитрее.