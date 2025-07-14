Ink Game v0.0.2
Детские игры стали смертельной ловушкой где выживает только один
Ink Game – Hide And Seek — это напряжённый экшен на выживание, вдохновлённый культовой серией, где классические детские игры приобретают смертельный поворот. Пройди через испытания вроде "Красный свет, зелёный свет", обманывая ожидания и оставаясь на шаг впереди. Здесь нет места ошибкам — каждая секунда может стать последней. Ты соревнуешься с другими игроками в реальном времени, где только один сможет добраться до финала. Отклониться от правил или сыграть по ним — выбор за тобой.
Каждый уровень предлагает уникальный вызов: перемещайся осторожно, скрывайся, атакуй, строй стратегию. Можно выбрать путь бунтаря или остаться послушным — но главное выжить, независимо от роли. Визуальный стиль, мрачная атмосфера и знакомые, но искажённые правила создают настоящее напряжение, которое держит до финального выстрела. Если ты готов к суровой проверке рефлексов, инстинкта и воли — заходи в Ink Game. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто хитрее.
Полная версия
Скачать Ink Game v0.0.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.