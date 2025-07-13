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Mother Life Simulator: Eden (Мод, Без рекламы)

Mother Life Simulator: Eden (Мод, Без рекламы) v1.4.0

Дом, забота и любовь: прочувствуйте материнство в добром симуляторе повседневной жизни

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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Unicorn Studio Official
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Mother Life Simulator: Eden — это трогательный симулятор повседневной жизни, в котором вы примерите на себя роль заботливой молодой мамы. Вас ждут насыщенные дни, полные хлопот и добрых моментов: от смены подгузников до приготовления завтраков, от уборки игрушек до купания малыша перед сном. Всё, что вы делаете, влияет на настроение и комфорт вашей семьи, поэтому важно быть внимательной, быстрой и по-настоящему любящей.


Каждый день — это новый вызов и возможность стать лучше, создавая атмосферу уюта, тепла и безопасности. Игра радует не только красочной визуальной частью, но и спокойным, расслабляющим геймплеем, который помогает отдохнуть от суеты. В Mother Life Simulator: Eden нет места стрессу — здесь правят любовь, доброта и маленькие ежедневные победы.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Mother Life Simulator: Eden (Мод, Без рекламы) v1.4.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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