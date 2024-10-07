Описание

В Warbox Sandbox игроки могут принять на себя роль генералов, тактиков или просто зрителей, наблюдая за ходом битвы. В зависимости от выбранной эпохи у вас будет доступ к различному вооружению и войскам. Так, в средневековье можно будет управлять армией рыцарей и осадными машинами, а в современности – командовать войсками с огнестрельным оружием и боевой техникой.





Одной из основных особенностей игры является гибкость настроек. Не только можно регулировать количество войск и их размещение, но и влиять на погодные условия, местность и даже поведение отдельных юнитов. Это позволяет экспериментировать и создавать различные сценарии, от воссоздания исторических битв до полностью фантастических схваток.





Еще одним плюсом игры является ее графика. Несмотря на низкополигональный стиль, каждый юнит и объект детализирован и имеет свои уникальные характеристики. Это создает особую атмосферу и делает битвы насыщенными и зрелищными.