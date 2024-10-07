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Warbox Sandbox (Мод, Премиум)

Warbox Sandbox (Мод, Премиум) 1.80.9

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Версия:
1.80.9
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Madar Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 211
Скриншоты
Описание

В Warbox Sandbox игроки могут принять на себя роль генералов, тактиков или просто зрителей, наблюдая за ходом битвы. В зависимости от выбранной эпохи у вас будет доступ к различному вооружению и войскам. Так, в средневековье можно будет управлять армией рыцарей и осадными машинами, а в современности – командовать войсками с огнестрельным оружием и боевой техникой.


Одной из основных особенностей игры является гибкость настроек. Не только можно регулировать количество войск и их размещение, но и влиять на погодные условия, местность и даже поведение отдельных юнитов. Это позволяет экспериментировать и создавать различные сценарии, от воссоздания исторических битв до полностью фантастических схваток.


Еще одним плюсом игры является ее графика. Несмотря на низкополигональный стиль, каждый юнит и объект детализирован и имеет свои уникальные характеристики. Это создает особую атмосферу и делает битвы насыщенными и зрелищными.


Информация о модах

премиум разблокирован

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Скачать Warbox Sandbox (Мод, Премиум) v1.80.9 MOD APK

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Скачать Warbox Sandbox (Мод, Премиум) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
Старые версии Warbox Sandbox
Version 1.74.2


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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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