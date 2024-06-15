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West Escape (Мод, Без рекламы)

West Escape (Мод, Без рекламы) 1.0.16

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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Estoty Vilnius UAB
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 676

West Escape - это захватывающее приключение, которое подарит вам незабываемые моменты и адреналин. В этой игре вам предстоит ускользнуть от преследователей и добраться до вашего любимого человека, и на этом пути вас ждут увлекательные приключения и тайны, скрывающиеся в мире Старого Запада.


Окунитесь в атмосферу дикого запада, где каждый шаг может быть решающим. Вам придется собирать ресурсы и улучшать свое снаряжение, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Визуально насыщенная среда и детально проработанные локации погрузят вас в мир Старого Запада и создадут неповторимую атмосферу.


Простое управление и понятный игровой процесс делают West Escape доступной для игроков разного уровня опыта. Вы сможете легко влиться в игру и насладиться ее захватывающим сюжетом.


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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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