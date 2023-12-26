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What in Hell is Bad (Мод меню)

What in Hell is Bad (Мод меню) 1.6.6

Ваша роль потомка Соломона в борьбе между Раем и Адом
6
0
Скачать (936 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Prettybusy
Версия:
1.6.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 936 Мб
id приложения:
com.prettybusy.hell
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
2
Просмотров:
4 419

What in Hell is Bad - это захватывающая игра, которая переносит игроков в уникальный и хаотичный мир, лишенный власти Бога. Вы, как потомок Соломона, становитесь ключевой фигурой в конфликте между Раем и Адом, и оба мира стремятся завладеть вами.


Игра обещает эпическую историю с богатым ассортиментом персонажей, включая семь смертных грехов, 72 дворянина-дьявола и трех серафимов. Это создает уникальный и захватывающий игровой опыт, который различается от многих других игр на рынке. Что делает What in Hell is Bad особенно привлекательной, так это уникальный сюжет и мир, в котором действие разворачивается. Отсутствие Бога и борьба между Раем и Адом создают уникальную динамику и возможности для игроков исследовать и влиять на мир вокруг себя.


Если вы ищете игру с увлекательным сюжетом, богатым набором персонажей и уникальным миром, то What in Hell is Bad обещает предоставить вам все это и многое другое. Погрузитесь в этот захватывающий мир и узнайте, какое будущее ждет вас в этой эпической битве.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

 Теги темы: Мод меню

Скачать What in Hell is Bad (Мод меню) 1.6.6 взлом

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GooglePlay Version
936 Мб
EroLabs Version (18+)
936 Мб
GooglePlay Version (Ссылка 2)
936 Мб
EroLabs Version (18+) (Ссылка 2)
936 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о What in Hell is Bad (Мод меню)


Комментарии (2)
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Yurichi
Yurichi 2 февраля 2024 06:59
Обновление на Erolabs как было на версию 1.5.0 так и осталось
+2
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Yurichi
Yurichi 26 декабря 2023 03:45
Загрузите мод на Erolabs
+2
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