Lumber Inc (Мод, Много денег) - В этой игре вы прилучите возможность стать лесным магнатом и построить свою собственную лесную империю. А начнёте вы своё развитие с небольшой лесопилки, постепенно будете развивать своё производство. Расширяйте свой завод и исполняйте свою мечту. Пополнение баланса аккаунта невозможно без постоянного пополнения средств при выращивании новых деревьев. Кроме того, менеджер должен инвестировать в другие улучшения, которые могут поддержать развитие бизнеса. Выращивайте новые деревья, нанимайте рабочих.