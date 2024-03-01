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Lumber Inc (Мод, Много денег)

Lumber Inc (Мод, Много денег) 1.9.8

54
8
Скачать (70 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ADQUANTUM LTD
Версия:
1.9.8
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.lumber.inc
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
54
Комментарии:
3
Просмотров:
37 611

Lumber Inc (Мод, Много денег) - В этой игре вы прилучите возможность стать лесным магнатом и построить свою собственную лесную империю. А начнёте вы своё развитие с небольшой лесопилки, постепенно будете развивать своё производство. Расширяйте свой завод и исполняйте свою мечту. Пополнение баланса аккаунта невозможно без постоянного пополнения средств при выращивании новых деревьев. Кроме того, менеджер должен инвестировать в другие улучшения, которые могут поддержать развитие бизнеса. Выращивайте новые деревья, нанимайте рабочих.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Бесплатные покупки с бриллиантами в магазине.
  • Валюта Не уменьшается При Расходовании.
  • Vip приобретен и включен.


Инфо :

“Бесплатный магазин с бриллиантами в магазине” используйте его для получения обычной денежной валюты с помощью “Путешествия во времени” и “Премиум-сундук и Бизнес-сундук” для других валют.


МОД 2


1. Неограниченное количество денег*

2. Неограниченное количество бриллиантов*

3. Неограниченное количество баллов Biz*

4. Неограниченное количество репутации*

*никогда не уменьшается, когда вы тратите

 Теги темы: Много денег

Скачать Lumber Inc (Мод, Много денег) 1.9.8 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 70 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Lumber Inc (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Alexei
Alexei 2 октября 2023 18:09
Сруб деревьев не работает
+3
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Sasha
Sasha 22 августа 2023 18:23
Возможности, мода не работают полностью
+2
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Алексей
Алексей 3 декабря 2022 18:05
и здесь битая ссылка с модом 1.5.1 ...исправляйте.
-2
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