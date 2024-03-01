Lumber Inc (Мод, Много денег) 1.9.8
Lumber Inc (Мод, Много денег) - В этой игре вы прилучите возможность стать лесным магнатом и построить свою собственную лесную империю. А начнёте вы своё развитие с небольшой лесопилки, постепенно будете развивать своё производство. Расширяйте свой завод и исполняйте свою мечту. Пополнение баланса аккаунта невозможно без постоянного пополнения средств при выращивании новых деревьев. Кроме того, менеджер должен инвестировать в другие улучшения, которые могут поддержать развитие бизнеса. Выращивайте новые деревья, нанимайте рабочих.
МОД 1
- Бесплатные покупки с бриллиантами в магазине.
- Валюта Не уменьшается При Расходовании.
- Vip приобретен и включен.
Инфо :
“Бесплатный магазин с бриллиантами в магазине” используйте его для получения обычной денежной валюты с помощью “Путешествия во времени” и “Премиум-сундук и Бизнес-сундук” для других валют.
МОД 2
1. Неограниченное количество денег*
2. Неограниченное количество бриллиантов*
3. Неограниченное количество баллов Biz*
4. Неограниченное количество репутации*
*никогда не уменьшается, когда вы тратите
Скачать Lumber Inc (Мод, Много денег) 1.9.8 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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