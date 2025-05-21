Описание

Idle Farmer Simulator постройте свою фермерскую империю - максимально автоматизированный кликер, в котором задачи игроков заключаются в основном только в окончательном распределении накопленных ресурсов и финансов. Любая приобретенная недвижимость приносит постоянный пассивный доход, несмотря на отсутствие игроков. Так что нет трудностей или напряженных марафонов для постепенного сбора необходимого количества материала. Что ж, милая графика, симпатичный дизайн персонажей и животных, разнообразные постройки и предметы, веселые задания и многое другое также входят в список положительных качеств представленного развлечения.