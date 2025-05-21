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Idle Farmer: My Village Story (Мод, Бесплатные покупки)

Idle Farmer: My Village Story (Мод, Бесплатные покупки) 3.2.24

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Версия:
3.2.24
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GEIM DEV, OOO
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 568
Скриншоты
Описание

Idle Farmer Simulator постройте свою фермерскую империю - максимально автоматизированный кликер, в котором задачи игроков заключаются в основном только в окончательном распределении накопленных ресурсов и финансов. Любая приобретенная недвижимость приносит постоянный пассивный доход, несмотря на отсутствие игроков. Так что нет трудностей или напряженных марафонов для постепенного сбора необходимого количества материала. Что ж, милая графика, симпатичный дизайн персонажей и животных, разнообразные постройки и предметы, веселые задания и многое другое также входят в список положительных качеств представленного развлечения.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Idle Farmer: My Village Story (Мод, Бесплатные покупки) v3.2.24 MOD APK

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Скачать Idle Farmer: My Village Story (Мод, Бесплатные покупки) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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