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Warplane Inc. Битва в воздухе WW2 Военные самолеты (Мод, Бесплатные покупки)

Warplane Inc. Битва в воздухе WW2 Военные самолеты (Мод, Бесплатные покупки) 1.28

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9
Скачать (130 Мб)
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Версия:
1.28
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ломакин Дмитрий
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
28 565

Warplanes Inc WW2 Plane & War - это игра, которая перенесет вас в атмосферу Второй мировой войны, предоставив возможность стать пилотом истребителя и участвовать в захватывающих воздушных боях и бомбардировках той эпохи. В этой игре вам предстоит управлять легендарными историческими самолетами и сразиться за господство в воздухе. Вы сможете выбрать из множества доступных моделей самолетов, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и возможности.


Основной акцент в Warplanes Inc WW2 Plane & War делается на реализме и детализации. Вы почувствуете себя настоящим пилотом, ведь игра предлагает высококачественную графику и реалистичную физику полета. Каждое действие в воздухе будет иметь значение, и ваш навык и стратегия будут решающими в боях.



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 Теги темы: Бесплатные покупки, Военные

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Скачать Warplane Inc. Битва в воздухе WW2 Военные самолеты (Мод, Бесплатные покупки) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Warplane Inc. Битва в воздухе WW2 Военные самолеты (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Джанлиллан
Джанлиллан 4 мая 2021 18:34
Алексей,
Что конкретно не работает? Игра, мод, телефон,телевизор, компьютер? 
+1
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Алексей
Алексей 4 мая 2021 17:18
Не работает

+11
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