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Catch Tiles Magic Piano: Music Game (Мод, Много денег)

Catch Tiles Magic Piano: Music Game (Мод, Много денег) 2.1.11

5
1
Скачать (118 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
WingsMob
Версия:
2.1.11
Категория:
На русском / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
id приложения:
com.wingsmob.bluepiano
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
1 629

Добро пожаловать в музыкальное волшебство с игрой Catch Tiles Magic Piano! Если вы любитель музыки и хотите окунуться в невероятную звуковую вселенную, то эта игра точно для вас.


При входе в игру вы будете поражены удивительной атмосферой и музыкальным разнообразием. Благодаря этому вы почувствуете прилив энергии и вдохновения, готовые приняться за новые задачи и вызовы. Игра "Catch Tiles Magic Piano" доступна для всех, даже если вы не умеете играть на настоящем пианино. Просто касайтесь клавиш на экране и волшебство начнется. Вы станете создателем удивительных мелодий и песен, которые оживут под вашими пальцами.


В игре вас ждет широкий выбор музыкальных композиций разных жанров, от классической музыки до популярных хитов. Вы сможете испытать удовольствие от игры и достичь новых высот в музыкальном творчестве. Погрузитесь в мир музыки, ощутите ритм и мелодию, и станьте настоящим музыкальным гением в игре "Catch Tiles Magic Piano". Дайте волю своей творческой жилке и создавайте потрясающие мелодии, которые поразят вас и ваших друзей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокировать всю песню
  • Неограниченное золото
  • Без рекламы
 Теги темы: Много денег

Скачать Catch Tiles Magic Piano: Music Game (Мод, Много денег) 2.1.11 взлом

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Скачать Catch Tiles Magic Piano: Music Game (Мод, Много денег) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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