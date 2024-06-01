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Кровь и Честь: РИСК, Настольная Стратегия, Тактика (Мод, Без рекламы)

Кровь и Честь: РИСК, Настольная Стратегия, Тактика (Мод, Без рекламы) 5.70.2

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sandstorm Interactive
Версия:
5.70.2
Категория:
На русском / Настольные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 166 Мб
id приложения:
com.sandstormi.bloodhonor
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 111

Blood & Honor — захватывающая игра, в которой игроки сражаются за землю, власть и богатство. Вы будете строить свою империю с помощью стратегических войн и завоеваний, чтобы оставаться на вершине веками. Эта захватывающая стратегическая игра предлагает глубокий стратегический опыт, который заставит вас хотеть большего!


Создайте собственную империю с нуля или покорите весь мир с мстительными соперниками (до 38 игроков). Участвуйте в многопользовательских сражениях или наблюдайте, как соревнуются друзья. Бои в реальном времени, полностью несбалансированный геймплей и стратегия во всей красе! Войдите в мир Blood & Honor, где война — ключ к победе.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Враги не могут атаковать
  • Увеличение энергии на 99 за ход.
  • Увеличение 99 солдат за ход
  • Скорость игры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Кровь и Честь: РИСК, Настольная Стратегия, Тактика (Мод, Без рекламы) 5.70.2 взлом

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Скачать Кровь и Честь: РИСК, Настольная Стратегия, Тактика (Мод, Без рекламы) 166 Мб Ссылка 2 166 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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