Кровь и Честь: РИСК, Настольная Стратегия, Тактика (Мод, Без рекламы) 5.70.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sandstorm Interactive
Версия:
5.70.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 111
Blood & Honor — захватывающая игра, в которой игроки сражаются за землю, власть и богатство. Вы будете строить свою империю с помощью стратегических войн и завоеваний, чтобы оставаться на вершине веками. Эта захватывающая стратегическая игра предлагает глубокий стратегический опыт, который заставит вас хотеть большего!
Создайте собственную империю с нуля или покорите весь мир с мстительными соперниками (до 38 игроков). Участвуйте в многопользовательских сражениях или наблюдайте, как соревнуются друзья. Бои в реальном времени, полностью несбалансированный геймплей и стратегия во всей красе! Войдите в мир Blood & Honor, где война — ключ к победе.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Враги не могут атаковать
- Увеличение энергии на 99 за ход.
- Увеличение 99 солдат за ход
- Скорость игры
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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