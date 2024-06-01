Blood & Honor — захватывающая игра, в которой игроки сражаются за землю, власть и богатство. Вы будете строить свою империю с помощью стратегических войн и завоеваний, чтобы оставаться на вершине веками. Эта захватывающая стратегическая игра предлагает глубокий стратегический опыт, который заставит вас хотеть большего!





Создайте собственную империю с нуля или покорите весь мир с мстительными соперниками (до 38 игроков). Участвуйте в многопользовательских сражениях или наблюдайте, как соревнуются друзья. Бои в реальном времени, полностью несбалансированный геймплей и стратегия во всей красе! Войдите в мир Blood & Honor, где война — ключ к победе.