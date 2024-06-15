Icy Village: Tycoon Survival - это увлекательная и забавная игра в жанре кликера, где игроки возглавляют деревушку, созданную во времена ледникового периода. В этой игре вам предстоит заниматься добычей огня и сбором различных первичных ресурсов, чтобы обеспечить выживание древних поселенцев.





Игра предлагает уникальное сочетание элементов строительства, технологических открытий и управления ресурсами. Вы будете разрабатывать и модернизировать свою деревню, улучшая условия жизни для жителей и создавая специальные организации. Графика игры выполнена в забавном и симпатичном стиле, что делает процесс еще более увлекательным. Вам предстоит следить за древними поселенцами, обеспечивая их нужды и развивая деревню.





Icy Village: Tycoon Survival предоставляет игрокам множество возможностей для творчества и стратегического мышления, и это отличный способ провести время, освоив ледниковую деревню и сделав ее процветающей.