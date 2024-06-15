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Icy Village: Tycoon Survival (Мод, Много денег)

Icy Village: Tycoon Survival (Мод, Много денег) 2.9.0

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Скачать (185 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Unimob Global
Версия:
2.9.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 709

Icy Village: Tycoon Survival - это увлекательная и забавная игра в жанре кликера, где игроки возглавляют деревушку, созданную во времена ледникового периода. В этой игре вам предстоит заниматься добычей огня и сбором различных первичных ресурсов, чтобы обеспечить выживание древних поселенцев.


Игра предлагает уникальное сочетание элементов строительства, технологических открытий и управления ресурсами. Вы будете разрабатывать и модернизировать свою деревню, улучшая условия жизни для жителей и создавая специальные организации. Графика игры выполнена в забавном и симпатичном стиле, что делает процесс еще более увлекательным. Вам предстоит следить за древними поселенцами, обеспечивая их нужды и развивая деревню.


Icy Village: Tycoon Survival предоставляет игрокам множество возможностей для творчества и стратегического мышления, и это отличный способ провести время, освоив ледниковую деревню и сделав ее процветающей.


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 Теги темы: Много денег

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Скачать Icy Village: Tycoon Survival (Мод, Много денег) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

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