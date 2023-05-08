Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка) 1.0.294
Fishing Clash - это захватывающая онлайн-игра в жанре рыбалки, которая предлагает игрокам уникальный опыт рыболовства в различных местах мира. В этой игре вы сможете отправиться на рыбалку в разные регионы и ловить разнообразных морских существ.
Игра предлагает широкий выбор рыболовных удочек, наживок и снастей, чтобы помочь вам поймать самых крупных и редких рыб. Вы также сможете соревноваться с другими игроками в режиме реального времени и доказать свои навыки.
Графика в игре выполнена на высоком уровне, и каждый регион мира представлен великолепными деталями. Если вы любите рыбалку и хотите испытать удовольствие от ловли виртуальных рыб, то Fishing Clash станет отличным выбором для вас. Поймайте свою удачу и отправьтесь на увлекательное рыболовное приключение!
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Автоматический захват:
- Идеальное комбо 100 % успеха
- Идеальное время
- Линия никогда не прерывалась
Информация: Включите Auto-Catch перед началом рыбалки.
МОД 2
- Рыба не сорвалась с крючка;
- Вы всегда набираете комбо и получаете бонус после того, как вас поймали;
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку в левом верхнем углу, чтобы открыть меню мода с возможностью уменьшения начального здоровья рыбы (отключите его, если у вас возникнут какие-либо проблемы).
Скачать Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка) 1.0.294 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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