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Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка)

Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка) 1.0.294

24
5
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Ten Square Games: Sport Hunting and Fishing Games
Версия:
1.0.294
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.tensquaregames.letsfish2
Русский язык:
Есть
Лайков:
24
Комментарии:
3
Просмотров:
28 930

Fishing Clash - это захватывающая онлайн-игра в жанре рыбалки, которая предлагает игрокам уникальный опыт рыболовства в различных местах мира. В этой игре вы сможете отправиться на рыбалку в разные регионы и ловить разнообразных морских существ.


Игра предлагает широкий выбор рыболовных удочек, наживок и снастей, чтобы помочь вам поймать самых крупных и редких рыб. Вы также сможете соревноваться с другими игроками в режиме реального времени и доказать свои навыки.


Графика в игре выполнена на высоком уровне, и каждый регион мира представлен великолепными деталями. Если вы любите рыбалку и хотите испытать удовольствие от ловли виртуальных рыб, то Fishing Clash станет отличным выбором для вас. Поймайте свою удачу и отправьтесь на увлекательное рыболовное приключение!



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Автоматический захват:
  1. Идеальное комбо 100 % успеха
  2. Идеальное время
  3. Линия никогда не прерывалась

Информация: Включите Auto-Catch перед началом рыбалки.



МОД 2

  • Рыба не сорвалась с крючка;
  • Вы всегда набираете комбо и получаете бонус после того, как вас поймали;
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку в левом верхнем углу, чтобы открыть меню мода с возможностью уменьшения начального здоровья рыбы (отключите его, если у вас возникнут какие-либо проблемы).
 Теги темы: рыбалка

Скачать Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка) 1.0.294 взлом

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MOD V1 150 Мб MOD V2 150 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 150 Мб Ссылка 2 (MOD V2) 150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка)


Комментарии (3)
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Гость
Гость 17 ноября 2023 08:46
В моде работает только уменьшение HP.остольное нет.
-3
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Гость Сергей
Гость Сергей 30 июня 2023 19:07
Говно игра, поляки вообще все попутали - во первых зарубили игру для России ( только через vpn), во вторых продвижение в игре не возможно без платы - раньше хоть подарочные коды выпускали каждый месяц, нахрена я буду платить от 1 до 50$ за очередной пакет бустеров, да и физически невозможна оплата через Google Play
-3
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Гость Андрей
Гость Андрей 8 мая 2023 21:49
Не работает, запускаешь, пишет нету подключения к вай фай, хотя он включен.
-2
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