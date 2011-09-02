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Раскраски по номерам (Мод, Бесконечные подсказки)

Раскраски по номерам (Мод, Бесконечные подсказки) 4.8.3

85
16
Скачать (65 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Better Life - Color and Draw
Версия:
4.8.3
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
85
Комментарии:
1
Просмотров:
49 614

Раскраски по номерам - это захватывающая художественная игра, которая позволяет вам раскрашивать современные произведения искусства, используя цифровую палитру. Эта игра не только доставляет удовольствие, но и развивает логическое мышление.


Каждый день вам предоставляются новые картинки для раскрашивания, что делает игру более увлекательной и разнообразной. В "Раскрасках по номерам" вы найдете 10 различных категорий для раскрашивания, включая животных, аниме, портреты людей, цветы и многое другое. Это дает вам широкие возможности для самовыражения и выбора того, что вам хочется создать. Игра проста в использовании: вы просто касаетесь ячеек, помеченных цифрами, и раскрашиваете их нужным цветом. Это увлекательное и одновременно расслабляющее занятие, которое помогает развивать вашу логику и творческие навыки.


Кроме того, "Раскраски по номерам" позволяют вам поделиться вашими произведениями искусства в социальных сетях, чтобы поделиться своими творческими достижениями с друзьями и поклонниками искусства.


Скриншоты

Информация о модах
  • Все раскраски доступны без просмотра рекламы;
  • Бесконечные подсказки.
 Теги темы: Раскраски по номерам

Скачать Раскраски по номерам (Мод, Бесконечные подсказки) 4.8.3 взлом

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Скачать Раскраски по номерам (Мод, Бесконечные подсказки)
65 Мб
Ссылка 2
65 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Раскраски по номерам (Мод, Бесконечные подсказки)


Комментарии (1)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 1 ноября 2023 12:48
Господи прости но так и хочется матом выругатся. Передайте пожалуйста тем кто взлом на эту игру делает что они полные неадекваты ,убрать из игры рекламу и при этом не добавить бесконечные жемчужины это я даже не знаю как назвать.Раньше хоть 40 жемчужин в сутки получали а теперь 10 только будет и картинки которые были за рекламу тоже теперь только за жемчужины. Офигенное обновление мода ничего не скажешь.
+2
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