Версия:
3.0.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
KAKAROD INTERACTIVE
Обновлено:
Сегодня, 14:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 802
Описание
Big Hunter (Мод, Много денег) - Играйте в роли первобытного племени индейцев, выходите на охоту в борьбе за выживание. Охотьтесь на гиганских древних животных.
Пришла большая засуха, жить стало сложнее, вождь чаще отправляет своих людей на охоту, добывать пищу. Из предметов для охоты у тебя будут Луки, топоры, бумеранги, становись одним из лучших охотников за древними животными. Соревнуйся в рейтинге с друзими пользователями со всего мира, наслаждайся красивой графикой и эффектами. Простое и интуитивное управление.
Информация о модах
Много денег
Показать полностью
Скачать Big Hunter (Мод, Много денег) v3.0.2 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer