Описание

Big Hunter (Мод, Много денег) - Играйте в роли первобытного племени индейцев, выходите на охоту в борьбе за выживание. Охотьтесь на гиганских древних животных.





Пришла большая засуха, жить стало сложнее, вождь чаще отправляет своих людей на охоту, добывать пищу. Из предметов для охоты у тебя будут Луки, топоры, бумеранги, становись одним из лучших охотников за древними животными. Соревнуйся в рейтинге с друзими пользователями со всего мира, наслаждайся красивой графикой и эффектами. Простое и интуитивное управление.