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Big Hunter (Мод, Много денег)

Big Hunter 3.0.2

Много денег
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Версия:
3.0.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
KAKAROD INTERACTIVE
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 802
Скриншоты
Описание

Big Hunter (Мод, Много денег) - Играйте в роли первобытного племени индейцев, выходите на охоту в борьбе за выживание. Охотьтесь на гиганских древних животных.


Пришла большая засуха, жить стало сложнее, вождь чаще отправляет своих людей на охоту, добывать пищу. Из предметов для охоты у тебя будут Луки, топоры, бумеранги, становись одним из лучших охотников за древними животными. Соревнуйся в рейтинге с друзими пользователями со всего мира, наслаждайся красивой графикой и эффектами. Простое и интуитивное управление.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Big Hunter (Мод, Много денег) v3.0.2 MOD APK

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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