BEYBLADE BURST - захватывающая игра, которая может заинтересовать многих игроков. В ней вы начинаете свой путь как новичок и постепенно продвигаетесь к более высоким уровням. Эта игра не только развлекает, но и создает уникальные события, которые поднимают настроение и энергию всех игроков, а также позволяют расслабиться.
BEYBLADE BURST собрала вокруг себя огромное сообщество из более чем 90 стран. Вместе с другими игроками вы сможете насладиться увлекательными соревнованиями, создавать новые стратегии и развивать свои навыки. Участие в международных турнирах и встречи с разными игроками из разных культур станут настоящим приключением.
Игра BEYBLADE BURST может стать источником радости и удовольствия, помогая вам снизить уровень стресса в вашей жизни. Погрузитесь в мир вращающихся бейблейдов, отдохните от повседневных забот и наслаждайтесь игрой вместе с друзьями и другими игроками со всего мира. Не упустите возможность испытать энтузиазм и азарт BEYBLADE BURST и создать незабываемые моменты в этой увлекательной игре!
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убийство одним ударом
- Неограниченные навыки
- Неограниченные деньги
- Разблокировать арены
- Разблокировать пусковую установку
МОД 2
1. Неограниченные деньги
2. Все предметы и элементы настройки разблокированы
3. Вы можете покупать новый бейблейд каждый раз, когда входите или выходите из игрового рынка, вам не нужно ждать 7 дней.
Скачать BEYBLADE BURST app (Мод, Много денег) v11.1.6 MOD APK
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