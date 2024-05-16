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BEYBLADE BURST app (Мод, Много денег)

BEYBLADE BURST app (Мод, Много денег) 11.1.6

Много денегВстроенный кэш
54
3
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Версия:
11.1.6
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Hasbro Inc.
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 514 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 736
Скриншоты
Описание

BEYBLADE BURST - захватывающая игра, которая может заинтересовать многих игроков. В ней вы начинаете свой путь как новичок и постепенно продвигаетесь к более высоким уровням. Эта игра не только развлекает, но и создает уникальные события, которые поднимают настроение и энергию всех игроков, а также позволяют расслабиться.


BEYBLADE BURST собрала вокруг себя огромное сообщество из более чем 90 стран. Вместе с другими игроками вы сможете насладиться увлекательными соревнованиями, создавать новые стратегии и развивать свои навыки. Участие в международных турнирах и встречи с разными игроками из разных культур станут настоящим приключением.


Игра BEYBLADE BURST может стать источником радости и удовольствия, помогая вам снизить уровень стресса в вашей жизни. Погрузитесь в мир вращающихся бейблейдов, отдохните от повседневных забот и наслаждайтесь игрой вместе с друзьями и другими игроками со всего мира. Не упустите возможность испытать энтузиазм и азарт BEYBLADE BURST и создать незабываемые моменты в этой увлекательной игре!


Информация о модах

МОД 1


- МОД МЕНЮ

- Убийство одним ударом

- Неограниченные навыки

- Неограниченные деньги

- Разблокировать арены

- Разблокировать пусковую установку

МОД 2

1. Неограниченные деньги
2. Все предметы и элементы настройки разблокированы
3. Вы можете покупать новый бейблейд каждый раз, когда входите или выходите из игрового рынка, вам не нужно ждать 7 дней.

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать BEYBLADE BURST app (Мод, Много денег) v11.1.6 MOD APK

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MOD V1 514 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 514 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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