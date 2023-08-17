Ball Mayhem! (Мод, Unlocked) 5.5.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
5.5.5
Обновлено:
Вчера, 22:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
9 869
Ball Mayhem представляет собой увлекательную спортивную игру, в которой игроки погружаются в захватывающий мир американского футбола. В игре вы принимаете участие в динамичных и интенсивных матчах на стадионе, где ваша основная задача - схватить мяч и пробиться через защиту соперников для того, чтобы совершить тачдаун.
Ключ к успеху в "Ball Mayhem" - это правильная стратегия и быстрота реакции. Вы должны внимательно следить за движениями соперников и быстро реагировать, чтобы найти наилучший путь к зоне тачдауна. Борьба за мяч обещает быть напряженной и захватывающей, требуя от игроков ловкости и стратегического мышления.
Информация о модах
много денег
VIP Включено
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