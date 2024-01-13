истребитель: современный воздушный бой 2.722
Наслаждайтесь свободой полетов и стратегическими боями
Версия:
2.722
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Action Games Az
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30 835
Описание
Ace Fighter - это игра, которая позволяет вам наслаждаться захватывающими полетами на самолете по небу. В этой игре полеты становятся доступными и простыми, несмотря на то, что в реальной жизни это задача требующая внимания и знаний. Самолеты в Ace Fighter способны пролететь сквозь любое облако в небе, что добавляет ощущение свободы и адреналина во время полетов. В игре также предусмотрены бои с другими игроками, что позволяет испытать свои навыки и стратегическое мышление.
Во время полета вам предстоит выполнить разнообразные действия и миссии, что делает игровой процесс увлекательным и разнообразным. Ace Fighter предоставляет игрокам множество захватывающих задач, и вы не будете скучать во время игры.
Информация о модах
- Вы можете тратить деньги в игре как угодно, ваши деньги всегда будут увеличиваться, а не уменьшаться.
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