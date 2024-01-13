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истребитель: современный воздушный бой (Мод, Много денег)

истребитель: современный воздушный бой 2.722

Много денег

Наслаждайтесь свободой полетов и стратегическими боями
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19
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Версия:
2.722
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Action Games Az
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30 835
Скриншоты
Описание

Ace Fighter - это игра, которая позволяет вам наслаждаться захватывающими полетами на самолете по небу. В этой игре полеты становятся доступными и простыми, несмотря на то, что в реальной жизни это задача требующая внимания и знаний. Самолеты в Ace Fighter способны пролететь сквозь любое облако в небе, что добавляет ощущение свободы и адреналина во время полетов. В игре также предусмотрены бои с другими игроками, что позволяет испытать свои навыки и стратегическое мышление.


Во время полета вам предстоит выполнить разнообразные действия и миссии, что делает игровой процесс увлекательным и разнообразным. Ace Fighter предоставляет игрокам множество захватывающих задач, и вы не будете скучать во время игры.


Информация о модах
  • Вы можете тратить деньги в игре как угодно, ваши деньги всегда будут увеличиваться, а не уменьшаться.
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 Теги темы: Много денег

Скачать истребитель: современный воздушный бой (Мод, Много денег) v2.722 MOD APK

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Скачать истребитель: современный воздушный бой (Мод, Много денег) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о истребитель: современный воздушный бой (Мод, Много денег)


Комментарии (13)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 июля 2024 10:24
grim, А мы тут при чем?)
0
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grim
grim 29 июля 2024 08:20
здравствуйте, Android-1.ru, у меня к Вам есть один деликатный вопрос, просьба, вообщем я хочу скачать игры с сайта 5play, там такие взломы, которых нет на других сайтах, но скачать нк выходит при нажатии скачать выдаёт ошибку HTTP ERROR 404, это касается абсолютно всех игр, и такая ситуация длится уже больше года, администратор походу забил на свой сайт, я пытался найти ссылки отсылки и тп. ничего, нигде и никак не выходит, вообщем у меня к Вам вопрос-просьба не могли бы Вы подсказать мне по возможности, рабочую ссылку на сайт 5play, please, очень нужны именно те взломы, заранее Спасибо, с Уважением, пользователь!!! :-)
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 февраля 2024 13:55
grim, Спасибо за комментарий, в будущем обновлении обновим описание мода
0
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grim
grim 3 февраля 2024 11:53
здравствуйте, Lensifal, конкретно, все 6 пунктов из описания, нету бессмертия, низкое вознаграждение, конечное золото, если можете добавьте хотя бы бессмертие и высокое вознаграждение, спасибо!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 февраля 2024 01:27
grim, Добрый день, что конкретно?
0
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grim
grim 2 февраля 2024 11:17
здравствуйте хочу сказать, что мод не соответствует описанию можете исправить, спасибо
0
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Булат
Булат 3 августа 2023 19:39
Здравствуйте! Я скачал, но при запуске сразу же вылетает исправьте!!!!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 июля 2023 23:50
t25pilot,
спасибо за отзыв
+1
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t25pilot
t25pilot 21 июля 2023 23:40
Почему мод не работает,деньги в минус всё равно идут?

Огромное спасибо тому,кто сделал этот мод, только надо предупреждать,что деньги идут за счёт награды. Это очень правильное решение, сделать такой мод, поскольку он не даёт всяким игрокам,не умеющим играть получить к примеру бессмертие,но при этом спасет от главной проблемы игры, жадности разработчиков,которая с обновлением перешла все границы. Ещё раз спасибо за возможность играть спокойно.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 июня 2023 11:54
Simpson,
Здравствуйте, постараемся найти
+1
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