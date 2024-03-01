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We Are Illuminati (Мод, Много денег)

We Are Illuminati (Мод, Много денег) 6.1.0

10
8
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tapps Games
Версия:
6.1.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
id приложения:
br.com.tapps.weareilluminati
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
1
Просмотров:
15 788

We Are Illuminati - это игра, которая бросает вызов общепринятым убеждениям и позволяет игрокам взглянуть на мир и власть с новой точки зрения. В этой игре вы вступаете в клуб Illuminati, который стремится к мировому господству. Игра призывает вас использовать свои финансовые и военные ресурсы, чтобы добиться своих целей.


Вы берете под свой контроль события в мире и используете свою силу и влияние, чтобы расширить свои возможности и доказать свою величину. Вашей целью является достижение абсолютной власти и контроля над всем миром.


We Are Illuminati предлагает игрокам уникальный взгляд на политику, власть и влияние, и предоставляет возможность исследовать, как работает мир с другой стороны. В игре вам предстоит принимать стратегические решения и добиваться своих целей, используя различные средства и ресурсы.


Скриншоты

Информация о модах

Много бриллиантов

 Теги темы: Много денег

Скачать We Are Illuminati (Мод, Много денег) 6.1.0 взлом

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Скачать We Are Illuminati (Мод, Много денег) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о We Are Illuminati (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Nices Games
Nices Games 23 апреля 2023 06:48
Нажмёте на магазин задание не будет
-1
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