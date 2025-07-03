Описание

Мир зомбиапокалипсиса



Данный наинтереснейший игровой план перенесет вас в непростые обстоятельства замбиапокалипсиса, а еще воздействия станут происходить в возлюбленной почти всеми вселенной Dangerous Fellows. Вас дожидаются насыщенные диалоги, наинтереснейший сюжет, потрясающие герои, произведенные в аниме манере, и интереснейшие поручения. Тут для вас светит помогать героям приспосабливаться через 10 лет впоследствии мероприятий Dangerous Fellows, вселенная буквально всецело истреблен безжалостными зомби, в следствие этого для вас светит поработать, дабы вынести все тяготы в данных критериях.





Разные финалы историй



Герои попадают в неопасное пристанище, где им светит исполнять различные задания и трудиться, наваривать игровую денежную единицу, выстраивать дела с другими выжившими, упражнять собственного персонажа, изучать округи, искать нужные предметы и не лишь только. Для вас подготовлено много интерактивных диалогов, наинтереснейшие проверки, вероятность автономно брать на себя заключения и обнаружить все внезапные концовки ситуации.