Мир зомбиапокалипсиса
Данный наинтереснейший игровой план перенесет вас в непростые обстоятельства замбиапокалипсиса, а еще воздействия станут происходить в возлюбленной почти всеми вселенной Dangerous Fellows. Вас дожидаются насыщенные диалоги, наинтереснейший сюжет, потрясающие герои, произведенные в аниме манере, и интереснейшие поручения. Тут для вас светит помогать героям приспосабливаться через 10 лет впоследствии мероприятий Dangerous Fellows, вселенная буквально всецело истреблен безжалостными зомби, в следствие этого для вас светит поработать, дабы вынести все тяготы в данных критериях.
Разные финалы историй
Герои попадают в неопасное пристанище, где им светит исполнять различные задания и трудиться, наваривать игровую денежную единицу, выстраивать дела с другими выжившими, упражнять собственного персонажа, изучать округи, искать нужные предметы и не лишь только. Для вас подготовлено много интерактивных диалогов, наинтереснейшие проверки, вероятность автономно брать на себя заключения и обнаружить все внезапные концовки ситуации.
1. Неограниченное количество золота
2. Неограниченное количество бриллиантов
*тратьте сколько хотите, даже если их недостаточно
Скачать Dangerous Shelter (Мод, Без рекламы) v2.11.3 MOD APK
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.