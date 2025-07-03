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Dangerous Shelter (Мод, Без рекламы)

Dangerous Shelter (Мод, Без рекламы) v2.11.3

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Версия:
2.11.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 10:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 463
Описание

Мир зомбиапокалипсиса

Данный наинтереснейший игровой план перенесет вас в непростые обстоятельства замбиапокалипсиса, а еще воздействия станут происходить в возлюбленной почти всеми вселенной Dangerous Fellows. Вас дожидаются насыщенные диалоги, наинтереснейший сюжет, потрясающие герои, произведенные в аниме манере, и интереснейшие поручения. Тут для вас светит помогать героям приспосабливаться через 10 лет впоследствии мероприятий Dangerous Fellows, вселенная буквально всецело истреблен безжалостными зомби, в следствие этого для вас светит поработать, дабы вынести все тяготы в данных критериях.


Разные финалы историй

Герои попадают в неопасное пристанище, где им светит исполнять различные задания и трудиться, наваривать игровую денежную единицу, выстраивать дела с другими выжившими, упражнять собственного персонажа, изучать округи, искать нужные предметы и не лишь только. Для вас подготовлено много интерактивных диалогов, наинтереснейшие проверки, вероятность автономно брать на себя заключения и обнаружить все внезапные концовки ситуации.


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов

*тратьте сколько хотите, даже если их недостаточно

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 Теги темы: Без рекламы, Новеллы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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