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Kingdom Adventurers (Мод, выносливость)

Kingdom Adventurers (Мод, выносливость) 2.4.9

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
2.4.9
Категория:
Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.kingdom_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
2
Просмотров:
2 454

Kingdom Adventurers - это увлекательная ролевая игра в жанре симулятора, выпущенная издательством Kairosoft, которое известно своими культовыми симуляторами. Игра предоставляет игрокам возможность построить собственное могущественное королевство, управлять им, развивать армию и добиваться доминирования на огромной игровой карте. Несмотря на то, что Kingdom Adventurers была выпущена недавно, она уже завоевала популярность среди игроков по всему миру.


Более 10 тысяч загрузок и более 500 обзоров с положительными комментариями свидетельствуют о привлекательности игры. Средний рейтинг игры на Google Play составляет 4,7*, что подчеркивает ее популярность среди игрового сообщества. Оценка возрастной категории 3+ делает игру доступной для широкой аудитории, и игроки могут быстро и легко начать играть в Kingdom Adventurers на своих мобильных устройствах.




Скриншоты

Информация о модах

Измените неограниченное количество бриллиантов и получите их после завершения обучения.


1. Неограниченные бриллианты

2. Неограниченная выносливость

- работа на рут-устройствах и эмуляторах

 Теги темы: Пиксельная

Скачать Kingdom Adventurers (Мод, выносливость) 2.4.9 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Kingdom Adventurers (Мод, выносливость) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Kingdom Adventurers (Мод, выносливость)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 сентября 2023 08:40
Снешка,
спасибо за отзыв)
+1
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Снешка
Снешка 30 сентября 2023 02:45
Спасибо за мод!.
🖤Вы просто зайки!!!🖤
+2
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