Если однажды внезапно проснется и вы обнаружите, что обладаете сверхъестественными способностями и боевой мощью, как герои, которых вы слышали в мифах, что вы будете делать? Сможете ли вы решить, как все обычные люди запугивают вас, или защитите людей от зла и зла? Если у вас есть такая сила, то ваша миссия - защитить город Саги в Quest Town Saga. Сага в опасности и противостоит монстрам. Превратите свою миссию в славу, присоединяйтесь к Quest Town Saga, чтобы сражаться со злом и сразу же защищать людей.





Действие Quest Town Saga разворачивается в главном городе Саги, где нападают монстры. Ранее вы были назначены правительством на должность мэра в Saga; Ваша задача - построить этот город, чтобы стать богаче и защитить мирно живущих людей. Однажды появилась армия монстров, называющих себя правителями, и они вынудили вас передать город. Ваш отказ рассердил их на мирный маленький городок. Пришло время использовать свою силу и армию героев, которых вы тренировали годами, чтобы изгнать этих монстров с вашей земли.