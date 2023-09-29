android-1.ru / Игры / Ролевые / Quest Town Saga (Мод, Много золота)
Quest Town Saga (Мод, Много золота)

Quest Town Saga (Мод, Много золота) 1.4.3

0
0
Скачать (42 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
1.4.3
Категория:
Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.lobby_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 001

Если однажды внезапно проснется и вы обнаружите, что обладаете сверхъестественными способностями и боевой мощью, как герои, которых вы слышали в мифах, что вы будете делать? Сможете ли вы решить, как все обычные люди запугивают вас, или защитите людей от зла и зла? Если у вас есть такая сила, то ваша миссия - защитить город Саги в Quest Town Saga. Сага в опасности и противостоит монстрам. Превратите свою миссию в славу, присоединяйтесь к Quest Town Saga, чтобы сражаться со злом и сразу же защищать людей.


Действие Quest Town Saga разворачивается в главном городе Саги, где нападают монстры. Ранее вы были назначены правительством на должность мэра в Saga; Ваша задача - построить этот город, чтобы стать богаче и защитить мирно живущих людей. Однажды появилась армия монстров, называющих себя правителями, и они вынудили вас передать город. Ваш отказ рассердил их на мирный маленький городок. Пришло время использовать свою силу и армию героев, которых вы тренировали годами, чтобы изгнать этих монстров с вашей земли.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги увеличиваются с расходами

ВНИМАНИЕ: Мод работает на Root-устройствах.



 Теги темы: Много денег

Скачать Quest Town Saga (Мод, Много золота) 1.4.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Quest Town Saga (Мод, Много золота) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Red Stone 2 (Мод меню)
Red Stone 2 (Мод меню)
Версия: 2.2.860
TOP SEED Tennis (Мод, Много денег)
TOP SEED Tennis (Мод, Много денег)
Версия: 2.63.1
Evolution Idle Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Evolution Idle Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 6.2.26
Crafty Lands: Создавайте, стройте, исследуйте миры (Мод, Unlocked)
Crafty Lands: Создавайте, стройте, исследуйте миры (Мод, Unlocked)
Версия: 2.6.6
Archer Hero 3D (Мод, Без рекламы)
Archer Hero 3D (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.9.4
MARVEL Future Fight
MARVEL Future Fight
Версия: 8.6.0
мода игра одевалки (Мод, Бесплатные покупки)
мода игра одевалки (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 10.9
Mystic Code : Choose your path (Мод, Много ключей)
Mystic Code : Choose your path (Мод, Много ключей)
Версия: 2.3.0

Отзывы о Quest Town Saga (Мод, Много золота)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив