Описание

Pixel Fantasia: Idle RPG - Приключение в пиксельной графике 2.5D. Мощные духовные навыки! Духи могут использовать мощные силы природы. Уничтожьте своих врагов великолепными навыками Духа!





Духи VS Демоны! Это война за судьбу человечества! Победите демонов, которые вторглись в ваш мир. Спасите последнюю надежду человечества, духов, и победите их хозяина, Короля Демонов. Ты можешь сделать это? Играйте прямо сейчас и живите в скрытой сказке о мире, где все человечество находится в опасности от демонов, но где небеса дали человечеству последнюю надежду — могущественных духов! Начните свое путешествие сегодня и станьте свидетелем истории, которая все это время была скрыта.