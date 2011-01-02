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Pixel Fantasia: Idle RPG (Встроенный кэш)

Pixel Fantasia: Idle RPG 3.0.23

Встроенный кэш
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Версия:
3.0.23
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SUPERBOX.Inc
Категория:
Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 299
Скриншоты
Описание

Pixel Fantasia: Idle RPG - Приключение в пиксельной графике 2.5D. Мощные духовные навыки! Духи могут использовать мощные силы природы. Уничтожьте своих врагов великолепными навыками Духа!


Духи VS Демоны! Это война за судьбу человечества! Победите демонов, которые вторглись в ваш мир. Спасите последнюю надежду человечества, духов, и победите их хозяина, Короля Демонов. Ты можешь сделать это? Играйте прямо сейчас и живите в скрытой сказке о мире, где все человечество находится в опасности от демонов, но где небеса дали человечеству последнюю надежду — могущественных духов! Начните свое путешествие сегодня и станьте свидетелем истории, которая все это время была скрыта.


Информация о модах
MOD V1
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Режим бога
  • Тупой враг
  • Неограниченная валюта


MOD V2

1. Неограниченный урон
2. Godmode
3. Быстро пройденное подземелье
4. Замороженная валюта и т. д.
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 Теги темы: Встроенный кэш

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MOD V1 350 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 350 Мб

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