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Воспитание мастера магии (Мод, Много денег)

Воспитание мастера магии (Мод, Много денег) 1.3.8

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Версия:
1.3.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 649
Скриншоты
Описание

Воспитание мастера магии - Существует целый рынок волшебных жезлов и другого снаряжения для магических навыков. Вы можете извлечь выгоду из этой тенденции, создавая различные жезлы в MagicMaster и продавая их населению. Создайте свой собственный бизнес из дома и получайте пассивный доход или управляйте интернет-магазином, который предлагает публике фокусы.


С функциями MagicMaster вы сможете создавать все виды жезлов, посохов, мечей, кубков и чаш — легко и точно! MagicMaster предлагает вам более 1000 шаблонов, которые подходят для любого стиля и темы! После того, как вы создали шаблон жезла, посоха или другого оборудования, вы готовы транслировать свое творение в прямом эфире на YouTube! Развивайте свои магические навыки за считанные секунды с MagicMaster уже сегодня!


Информация о модах
  • Всегда полный заряд
  • Мгновенное исцеление (GodMod таким образом)
  • Высокая скорострельность.
  • Инъекция СП.
  • Инъекции драгоценных камней.
  • Золотая инъекция
  • Рубиновая инъекция

Информация:

не злоупотребляйте драгоценным камнем, чтобы избежать банов.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Воспитание мастера магии (Мод, Много денег) v1.3.8 MOD APK

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Скачать Воспитание мастера магии (Мод, Много денег) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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