Воспитание мастера магии - Существует целый рынок волшебных жезлов и другого снаряжения для магических навыков. Вы можете извлечь выгоду из этой тенденции, создавая различные жезлы в MagicMaster и продавая их населению. Создайте свой собственный бизнес из дома и получайте пассивный доход или управляйте интернет-магазином, который предлагает публике фокусы.
С функциями MagicMaster вы сможете создавать все виды жезлов, посохов, мечей, кубков и чаш — легко и точно! MagicMaster предлагает вам более 1000 шаблонов, которые подходят для любого стиля и темы! После того, как вы создали шаблон жезла, посоха или другого оборудования, вы готовы транслировать свое творение в прямом эфире на YouTube! Развивайте свои магические навыки за считанные секунды с MagicMaster уже сегодня!
- Всегда полный заряд
- Мгновенное исцеление (GodMod таким образом)
- Высокая скорострельность.
- Инъекция СП.
- Инъекции драгоценных камней.
- Золотая инъекция
- Рубиновая инъекция
Информация:
не злоупотребляйте драгоценным камнем, чтобы избежать банов.
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