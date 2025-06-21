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Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег)

Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег) 1.058

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Версия:
1.058
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CyberGoldfinch
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:27
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 234
Скриншоты
Описание

Tiger Simulator 3D — это уникальная AR-игра, которая перенесет вас в мир тигров и джунглей. Вы можете испытать это захватывающее приключение прямо у себя на глазах!


Вы всегда хотели быть тигром? Если да, то это ваш шанс! Присоединяйтесь к продолжающейся битве между двумя лордами и доминируйте в лесу на каждом уровне! Вы можете оттачивать свои навыки на протяжении всей игры или сделать перерыв и насладиться расслабляющим видом перед вашими глазами.


Если вам надоели обычные игры, то приготовьтесь к необычной. Станьте зависимым и исследуйте новый способ развлечения и испытайте самые захватывающие игровые моменты! Загрузите Tiger Simulator 3D бесплатно сегодня и откройте для себя захватывающий мир тигров и джунглей.


Информация о модах

Неограниченная еда, монеты

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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег) v1.058 MOD APK

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Скачать Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 13 октября 2022 04:21
В чем смысл выставлять не рабочий мод? 🤔
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