Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег) 1.058
Tiger Simulator 3D — это уникальная AR-игра, которая перенесет вас в мир тигров и джунглей. Вы можете испытать это захватывающее приключение прямо у себя на глазах!
Вы всегда хотели быть тигром? Если да, то это ваш шанс! Присоединяйтесь к продолжающейся битве между двумя лордами и доминируйте в лесу на каждом уровне! Вы можете оттачивать свои навыки на протяжении всей игры или сделать перерыв и насладиться расслабляющим видом перед вашими глазами.
Если вам надоели обычные игры, то приготовьтесь к необычной. Станьте зависимым и исследуйте новый способ развлечения и испытайте самые захватывающие игровые моменты! Загрузите Tiger Simulator 3D бесплатно сегодня и откройте для себя захватывающий мир тигров и джунглей.
Неограниченная еда, монеты
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.