Описание

Merge Robbers: Воруй Золото дарит вам уникальный опыт, совмещая механику слияния с захватывающей тематикой ограбления банка. Начните с небольшой шайки и превращайте простых пройдох в воры высшего уровня, чтобы подготовиться к главному делу. Прокачивайте способности своих персонажей, вскрывайте хранилища, оттачивайте навыки быстрого уноса ценностей и собирайте все сокровища, какие только сможете унести. В ходе развития вы будете коллекционировать специальные карточки, расширяя свой набор умений, от уникальных способностей до эффектных бонусов. Чем более изощренным становится ваш отряд, тем больше возможностей для дорогих и дерзких налетов открывается перед вами.





Если вы обожаете игры слияния, то здесь найдете новые грани жанра: вы не только улучшаете персонажей, объединяя их, но и формируете грозную банду с разнообразными талантами. С каждой новой комбинацией растут ваши шансы достичь вершины преступного мира, в котором золото, бриллианты и редкие реликвии становятся вашей законной добычей. Готовы ли вы проверить свою смекалку, хитрость и азарт, превращая ничем не примечательных преступников в высококлассных грабителей? Ощутите вкус настоящей наживы, обчищая банки один за другим и возводя репутацию до небес!