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Merge Robbers: Воруй Золото (Мод меню)

Merge Robbers: Воруй Золото (Мод меню) 1.35.4

Организуйте дерзкую банду и ограбьте сейфы, сливая самых хитрых преступников
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Версия:
1.35.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FLY FLO GAMES YAZILIM TICARET ANONIM SIRKETI
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Merge Robbers: Воруй Золото дарит вам уникальный опыт, совмещая механику слияния с захватывающей тематикой ограбления банка. Начните с небольшой шайки и превращайте простых пройдох в воры высшего уровня, чтобы подготовиться к главному делу. Прокачивайте способности своих персонажей, вскрывайте хранилища, оттачивайте навыки быстрого уноса ценностей и собирайте все сокровища, какие только сможете унести. В ходе развития вы будете коллекционировать специальные карточки, расширяя свой набор умений, от уникальных способностей до эффектных бонусов. Чем более изощренным становится ваш отряд, тем больше возможностей для дорогих и дерзких налетов открывается перед вами.


Если вы обожаете игры слияния, то здесь найдете новые грани жанра: вы не только улучшаете персонажей, объединяя их, но и формируете грозную банду с разнообразными талантами. С каждой новой комбинацией растут ваши шансы достичь вершины преступного мира, в котором золото, бриллианты и редкие реликвии становятся вашей законной добычей. Готовы ли вы проверить свою смекалку, хитрость и азарт, превращая ничем не примечательных преступников в высококлассных грабителей? Ощутите вкус настоящей наживы, обчищая банки один за другим и возводя репутацию до небес!


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Скачать Merge Robbers: Воруй Золото (Мод меню) v1.35.4 MOD APK

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Скачать Merge Robbers: Воруй Золото (Мод меню) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

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